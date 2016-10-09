İncil üzerine yemin etmiş

Nurettin Veren, teröristbaşı Gülen’in ABD vatandaşı olmak için İncil üzerine yemin ettiğini anlattı. Kefil olan 7 Türk’ün adını da tek tek sıraladı.



Gülen’in, İzmir’de görev yaptığı Kestane Pazarı semti özel olarak seçildi. Çünkü burası, tıpkı Pensilvanya’daki gibi Cizvit papazlarının eğitim aldığı bir yerdi.

Fetullah Gülen, 1988’de para toplattı. Necdet Başaran’ı Pensilvanya’ya yolladı ve bugünkü çiftliğinin olduğu arsayı aldırdı. ABD’ye gideceğini, o zaman planlamıştı!

Tam 11 yıl sonra da, yani 1999’da hastalık bahanesiyle kaçtı. Ardından Amerikan vatandaşı olmak için başvuru yaptı. Bunun için 27 kişi kendisine kefil oldu.

Hatta bunlardan 20’si ABD’li, 7’si ise Türk’tü. İşte isimleri: Yıldırım Akbulut, Ali Yurtsever, Mehmet Sağlam, Emin Başer, Kemal Öksüz, Murat Saraylı, Mustafa Akyol.

DEVLETİNİ REDDETTİ

İşte Gülen’in ettiği o yemin: Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime; bundan böyle ABD’ye bağlılık göstereceğime; gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime; bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim..

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