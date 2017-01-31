İmalatta çalışan kadın sayısında düşüş

Geçtiğimiz yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sanayiinde çalışan kadın sayısı 18 bin kişi azaldı. Kadın kayıtlı istihdamı yüzde 2.1 oranında düştü.

Türkiye’de ekim ayı itibariyle sektörlerin tamamında çalışan kadın sayısında düşük oranlı bir azalış görülse de imalat sanayiindeki ciddi gerileme dikkat çekti.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nde yer alan SGK istatistiklerine dayalı kayıtlı istihdam verilerine göre, ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla imalat sanayiinde çalışan kadın sayısı 18 bin kişi azaldı. Kadın kayıtlı istihdamı yüzde 2.1 oranında düştü.

İmalat sanayiinde Ekim 2016 itibariyle çalışan kadın sayısı 831 bin 96 kişi olarak belirlendi. Ekim 2015’te bu sayı 849 bin 98 kişiydi. İmalat sanayii kollarında en büyük düşüş yüzde 18.9 ile makine-ekipman kurulumu sektöründe oldu. Bunu yüzde 7.9 düşüşle kayıtlı medyanın basımı çoğaltılması, yüzde 5.5 ile içecek imalatı, yüzde 5.1 ile tekstil imalatı izledi. Tekstil ve hazır giyim birlikte ele alındığında ise genel olarak bu sektördeki gerileme 8.2’ye ulaştı.

En fazla artış otomotivde Buna karşılık, imalat sanayiinde kadın istihdamı en fazla artan sektörler yüzde 21.7 ile motorlu taşıt imalatı, yüzde 7 ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 1.4 ile kağıt ürünleri imalatında oldu.

24 sektörde sayı azaldı

SGK sınıflamasındaki 33 imalat sanayii alt sektöründen 9’unda istihdam artışı gözlendi, 24 sektörde sayı azaldı. Hizmetler ve enerji-madenciliğini de kapsayan geniş sınıflamada ise toplam kadın çalışan sayısı ekim sonu itibariyle bir önceki yıla göre neredeyse sabit kaldı. Bütün sektörlerde kayıtlı kadın çalışan sayısı 3 milyon 804 bin kişi olarak ölçüldü. Bir önceki yıl ekim ayında kadın çalışan sayısı 3 milyon 802 bin kişiydi. Düşüşteki hızı eylül ayı içinde gerçekleşen 71 bin 441 kişilik istihdam artışı frenledi.

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