İlk kadın ortodontist Atatürk’ü anlattı

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti 100 yaşındaki Ayşe Mayda, İzmir’de iki kez görme şansı bulduğu Atatürk’ü ilk günkü heyecanıyla anlattı.



Ortodonti alanında Türkiye’nin ilk kadın uzmanı olan 100 yaşındaki Ayşe Mayda, elde ettiği başarının kaynağı olarak gördüğü ve ilk gençlik döneminde İzmir’de iki kez görme şansı bulduğu Atatürk’e dair anılarını AA muhabirine anlattı.

Atatürk’ü ilk defa evlerinin bulunduğu Karataş semtinde, İran şahı ile beraber caddeden geçerken gördüğünü dile getiren Ayşe Mayda, “O kadar çok heyecanlandım ki ağlayacak gibiydim, tüylerim diken diken olmuştu.” diye konuştu.

Atatürk’ü ikinci sefer ise 18 yaşlarındayken yine bir İzmir ziyareti esnasında, Sadık Bey Gazinosu’nda gördüğünü ve o gece orada olan herkesle beraber hayranlıkla Hakimiyet-i Milliye İlkokulu öğretmeni Çetin Bey’in hanımıyla yaptığı dansı izlediğini anlattı.

“Türk kadını Ata’sına minnettardır”

“Türk kadını her yönden Ata’sına minnettardır” diyen Mayda, kişisel yaşamında elde ettiği başarıda Mustafa Kemal’in çok önemli bir yeri olduğunu ise gözleri dolarak anlattı.

Ayşe Mayda, İzmir Amerikan Kolejini bitirdikten sonra 4 kız arkadaşıyla İstanbul’a giderek üniversiteye kaydolduklarını dile getirerek, “Eğer Atatürk’ün kadınlara verdiği haklar olmasaydı, ben okuyamazdım. Onun sayesinde okudum, diş hekimi oldum, ardından insanlara şifa dağıttım.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da üniversite öğrencisiyken Atatürk’ün vefat haberini alışını ve Ankara’ya uğurlanmasını o gün gibi hatırladığını ifade eden Mayda, “Acı haberi öğrendiğimde İstanbul Üniversitesinde öğrenciydim. Tüm üniversite öğrencileriyle beraber Atamızın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı’na yürüyerek gittik. İstanbul sokaklarını ilk kez o kadar kalabalık gördüm.” diye konuştu.

KAYNAK: AA

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