İkisi de tutuklandı

HDP operasyonunda HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı. HDP’ye yönelik operasyonda aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 12 milletvekili gözaltına alınmıştı. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Nursel Aydoğan, Leyla Birlik hakkında tutuklama kararı verildi. Ziya Pir, İmam Taşçıer savcılıktan, Sırrı Sürreya Önder ise mahkemeden serbest bırakıldı.

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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan Demirtaş ve Yüksekdağ, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Demirtaş’a yönelik suçlamalar

Hakkında en fazla dosya bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın fezlekelerinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt adına suç işlemek” suçlarını işlediği yer alıyor.

Demirtaş’ın dosyasında bulunan diğer suçlar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı kanuna muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs.”

Fezlekelerindeki suçlar

Yüksekdağ’ın fezlekelerindeki suçlar arasında şunlar bulunuyor:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek.”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturması kapsamında gece İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da gece Ankara’daki evinde gözaltına alınarak, Diyarbakır’a getirilmişti.

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