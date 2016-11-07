İki kaymakam FETÖ’den açığa alındı

“FETÖ” soruşturması kapsamında iki kaymakam daha açığa alındı.



İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü “FETÖ” soruşturması kapsamında Denizli’nin Acıpayam ve Bekilli kaymakamları açığa alındı.

Acıpayam İlçesi’nin eski kaymakamı Karahan Daştan’ın görevden alınmasının ardından yerine Serkan Ayhan vekil kaymakam olarak atanmıştı. Geçen yaz aylarında da Bekilli Kaymakamlığına Mehmet Yıldız atanmıştı.

Acıpayam Kaymakam Vekili Serkan Ayhan ile Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, soruşturma kapsamında açığa alındı.

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