İhtiyaç sahibi kadınlara “Hamarat Eller Çarşısı”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle dezavantajlı kesimde yer alan kadınların aile ekonomisine katkıda bulunabilmesi amacıyla “Hamarat Eller Çarşısı” kuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle dezavantajlı kesimde yer alan kadınların aile ekonomisine katkıda bulunabilmesi amacıyla “Hamarat Eller Çarşısı” kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi kadınların aile bütçesine katkı sunabilmek ve sosyal açıdan kalkınmasına destek sağlamak amacıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında “Hamarat Eller Çarşısı” kurulması kararlaştırıldı.

Açılışa hazır hale getirilen çarşıda, kadınlar hem ürünlerini satabilecek hem de yerli ve yabancı turistlerin en yoğun olduğu bölgede konuklarını ağırlayabilecek imkana kavuşacak.

“Şanlıurfa’nın kültürünü ve mutfağını sunacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentin tarihi dokusunu tanıtma ve yansıtma anlamında önemli bir merkezi hizmete açmaya hazırladıklarını söyledi.

Kadınların ekonomik anlamda kalkındırılması amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirten Çiftçi, “Kadınlarımızı bu önemli merkeze çekmek ve Şanlıurfa’nın kültürünü, mutfağını ve el sanatlarını en güzel bir şekilde sunarak buradaki ürünlerin de satışını gerçekleştirip kadınlarımıza ek gelir sağlamak istiyoruz. 8 kadın destek merkezimizde el sanatı anlamında üretilen tüm ürünler burada sergilenecek. Sadece bununla yetinmiyoruz, bu defa kadınlarımıza yine Büyükşehir Belediyemiz gerekli olan malzeme desteği veriyor ve satışa hazır hale getirilen her türlü ürün satışa sunuluyor. Bu gelir, ürünü kazandıran kadına verilecek. Tüm masrafını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak ve kadına destek sağlanacak. Profesyonel bir anlayışla işlemler yürütülecek. Tüm işlemler kadınların kalkınması için.” ifadelerini kullandı.

AA

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