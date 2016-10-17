İhracatta rekor kırdık!

Türkiye’nin toplam ihracatında 11 yıldır lider olan otomotiv sektörü, dünya devi ülkeleri geride bıraktı. Bu yılın ilk yarısında Avrupa’ya yapılan toplam otomotiv ihracatında Türkiye, Japonya, ABD ve Kore’yi geçti. AB’nin otomobil ithalatının yüzde 22’sini, ticari araç ithalatının ise yüzde 65’ini tek başına Türkiye’de üretilen araçlar karşıladı.



TÜRKİYE’de sektörel ihracat sıralamasında 11 yıldır liderliği kimseye bırakmayan otomotiv sektörü, bu alanda dünyanın en büyük otomotiv ülkelerini bile geride bıraktı. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından hazırlanan ‘2016 Ocak-Eylül Dönemi Değerlendirme Raporu’na göre Türkiye, bu yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en fazla otomotiv ihracat eden ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, ABD gibi dev ülkeleri geride bıraktı. Türk otomotiv sektörü yılın ilk yarısında 299 bin 356 adet otomobil, 179 bin 639 adet ticari araç ihraç ederek, AB’ye en fazla otomotiv ihracatı yapan ülke oldu. AB’nin otomobil ithalatının yüzde 22’sini ticari araç ithalatının ise yüzde 65’ini tek başına Türkiye’de üretilen araçlar karşıladı. AB’ye en fazla otomobil ihracatı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye’yi 278 bin adetle Japonya, 202 bin adetle Güney Kore, 125 bin adetle ABD izledi. Türkiye, AB’ye ticari araç ihracatında ise adeta fark attı. Türkiye, ilk yarıda AB’ye 179 bin 639 adet ticari araç ihraç ederken, ikinci sıradaki Çin’in ihracatı 37 bin 113, Tayland’ın 21 bin 39, Fas’ın 10 bin 284 adette kaldı.

YENİ REKORLAR GELİYOR

OSD Başkanı Kudret Önen, 2016’nın ocak-eylül döneminde yani ilk 9 ayda Türkiye’nin otomotiv üretiminin 1 milyon adet eşiğini aşarak, yıl sonunda yeni rekorlara koştuğunu söyledi. Aynı dönemde ihracatın yüzde 13 artarak 797 bin adete çıktığını kaydeden Önen, “Yıl sonunda üretimin 1 milyon 450 bin, ihracatın ise 1 milyon 100 bin adedi geçmesi bekleniyor. Böylece Türk otomotiv sektörü ardı ardına ikinci kez üretim ve ihracat rekoru kıracak” dedi. Önen, şöyle devam etti: “Otomotiv sanayii Türkiye’nin toplam ihracatın yüzde 16.5’ini gerçekleştiriyor. 2011 ve 2015 yıllarını dışarıda tutmak kaydıyla otomotiv son 10 yıllık dönemde hep dış ticaret fazlası verdi. İlk 8 ayda dış ticaret fazlası 1.15 milyar dolar oldu. Hafif ticari araç üretiminde dünyada 8’inci ve Avrupa’da 2’nci sırada olmamızla güçlü konumumuzu sürdürüyoruz.”

TÜRKİYE RÜŞDÜNÜ PARİS’TE KANITLADI

TÜRKİYE’nin ticari araçtan sonra artık binek otomobilde de önde gelen üretim merkezi haline geldiğini söyleyen OSD Başkanı Kudret Önen, “İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 daralma olmasına karşın, ihracatın adet bazında yüzde 13 artması ile otomotivde üretim yüzde 6 büyüdü. Hatırlanacağı gibi 2014 ve 2015 yıllarında yapılan yatırımlarla sanayimiz üretim kapasitesi 1 milyon 750 bin adede ulaşmıştı. Bu yıl yapılan ve devam eden yatırımlarla otomotiv sanayi üretim kapasitesi 2 milyon sınırına yaklaştı. Burada elbette en önemli nokta, Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim üssü olma konumumuz, binek otomobilleri konusunda da önde gelen bir üretim merkezine dönüştürebilmiş olmamız. Son yıllarda özellikle Ar-Ge ve mühendislik alanına yapılan yatırımlarla Türk otomotiv sanayi bugün düz beyazkağıttan tamamen yeni model üretebilme yeteneği kazandı. Bu gücümüzü artık binek otomobilde de çok iyi kullanabildiğimizin kanıtı, bu yılki Paris Otomobil Fuarı oldu” diye konuştu.

TÜRKLER GELİYOR

TÜRKİYE’de derin bir sessizlik sürecinden sonra yeni Civic Sedan üretimiyle atağa kalkan Honda Türkiye, Japonya merkezin de büyük takdirini kazandı. Özellikle Paris fuarında, ‘Türkler geliyor’ yorumlarıyla karşılanan Türkiye ekibi, yaklaşık 50 milyon dolar yatırımla üretmeye başladıkları ve büyük beğeni toplayan yeni Civic Sedan’ı satışa sundu. Yeni modelin tanıtımında konuşan Honda Türkiye Genel Müdürü Hideto Yamasaki, ilk hedeflerinin 50 binlik kapasitelerinin tamamını kullanmak olduğunu belirterek, “Daha sonraki hedefimiz 70 bin. 2008’de 70 binlik kapasiteye çıkma kararı almış ve bunun için 20 milyon dolarlık yatırım kararı almıştık. Bugün Honda Türkiye Fabrikası’nın fiziki koşulları 100-140 bilik kapasiteye çıkmaya uygun. Yeni Civic Sedan için Paris’te çok olumlu tepkiler alındı. Talep olacağını düşünüyoruz ve planımızı bu doğrultuda revize edebiliriz” dedi.

Türkiye’nin yeni Civic Sedan’la birlikte Honda dünyasında bir adım daha öne çıktığını kaydeden Yamasaki şunları söyledi:

LAKABI MR.LPG

“Civic Sedan 12 farklı fabrikada üretiliyor. Türkiye’nin üretimi, Avrupa’nın tamamı, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’yı kapsıyor. Yeni Civic Sedan’la birlikte Honda Türkiye Fabrikası, LPG seçeneğiyle birlikte dünyada 4 farklı motor opsiyonuyla Civic üretimi yapan fabrika oldu. LPG, Türkiye’ye özel bir proje ve bende Mr. LPG olarak anılıyorum. Biz LPG’li Civic Sedan satmaya 2012’de başladık. İlk planlamamızda satışların sadece yüzde 35’ini oluşturur diye bekliyorduk ama üretimini tamamladığımız Civic Sedan’da oran en son yüzde 70’lerdeydi. Yeni Civic Sedan’da LPG oranının 55-60’larda olmasını bekliyoruz. BRC markasıyla çalışıyoruz. Yeni Civic Sedan’ın orijinal gösterge panelinde LPG göstergesi de var.”

YENİ CIVIC SEDAN’LA TÜRKİYE REKORU GELİR

HONDA Türkiye Fabrikası’nda üretilen yeni Civic Sedan, 75 bin 740 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.Yeni Civic Sedan’dan yıl sonuna kadar 2.5 ayda 6 bin 500 adet satılması hedefleniyor. Premium, Elegance ve Executive olmak üzere üç donanım seviyesi bulunan otomobilde ilk etapta 125 beygir üreten 1.6 litrelik benzinli motor görev yapacak. LPG seçeneğinin de bulunduğu otomobile, 1.5 litre benzinli turbo ve 1.6 litre dizel motor seçenekleri de eklenecek. Honda Türkiye Genel Müdürü Hideto Yamasaki, Türkiye’de Civic Sedan satışlarını 20 bine çıkarmak ve toplamda 30 binli rakamları aşarak Honda Türkiye rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi.

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