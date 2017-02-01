İhracat rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Böylece ihracat son 49 ayın artış rekorunu kırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre, Ocak 2017 ihracatı yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı.

TİM Başkanı Büyükekşi, “Biz 2017’yi Atılım Yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük. Tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak 2017 ihracat rakamlarını Tekirdağ, Çerkezköy’deki Hema Endüstri Tesislerinde açıkladı. TİM verilerine göre ocak ayı ihracatı yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Rakamların açıklandığı basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatımızda tam 49 aydır bu seviyelerde bir artış oranı görmemiştik” sözleriyle yıla rekorla başlandığı mesajı verdi. “Biz 2017 yılını Atılım Yılımız ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük” diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılında petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile ihracat fiyatlarımızın tekrar artışa geçeceğini, Rusya ile yaşadığımız siyasi kriz neticesinde ortaya çıkan ihracat kayıplarının azalarak ortadan kalkacağını, çevremizde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin de toparlanacağını dolayısıyla bu ülkelere olan ihracatımızın artışa geçeceğini söylemiştik. Bu tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.”

2007’DE YATIRIM NOTU YOKTU AMA EN YÜKSEK YABANCI YATIRIMI ALDIK

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Büyükekşi, S&P ve Fitch’in kararlarıyla ilgili genel kanaatlerinin politik sebeplerin öne çıkarıldığı yönünde olduğunu belirtti. Bir hatırlatma yapan Büyükekşi, “Ülkemiz yıllık bazda en yüksek yabancı yatırımı 2007 yılında aldı ve ülkemize tam 19 milyar dolar giriş oldu. Türkiye’nin 2007 yılında yatırım yapılabilir notu da yoktu. O yüzden diyoruz ki ülkemizin potansiyeli ortada. Temel göstergelerimiz iyi. Bu sebeple not indirimlerine rağmen, yatırım almaya devam edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın da son dönemde attığı önemli adımlar olduğunu vurgulayan Büyükekşi, “Geçtiğimiz hafta faizlerde kısmi bir artışa gidildi. Kurlarda istikrar sağlamak adına bu hamleyi önemli buluyoruz.

Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde kurlarda tekrar istikrarlı bir ortam sağlanacak” dedi. Büyükekşi, ihracatçıların döviz piyasasındaki oynaklığın yüksek olmasından rahatsız olduğunu, önceliğin döviz piyasasının öngörülebilir olması olduğunu hatırlattı.

LİDER OTOMOTİV, EN FAZLA ARTIŞ ZEYTİN/ZEYTİNYAĞINDA

TİM verilerine göre sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 253 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 234 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Sektörel bazda en fazla artışı %146 artışla Zeytin ve Zeytinyağı sektörü yakalarken, Gemi ve Yat sektörü %57, Yaş Sebze ve Meyve sektörü ise %46 artış kaydetti.

AB’NİN PAYI YÜZDE 50’YE DAYANDI

Ülke gruplarına göre ihracatta Ocak ayında ilk sırada yüzde 49,9 pay ve 5 milyar 254 milyon dolar ile Avrupa Birliği, ikinci sırada yüzde 18,2 pay ve 1 milyar 920 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8,3 pay ile Afrika ve yüzde 5,7 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi. AB’ye ihracat yüzde 12,8 artış kaydederken, Uzakdoğu ülkelerine ihracat yüzde 84 artış ile en fazla artış yaşanan ülke grubu oldu.

RUSYA’YA UÇAK KRİZİNDEN SONRA İLK ARTIŞ

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 4,1 İngiltere’ye 6,4 İtalya’ya 9,9 ve ABD’ye 13,6 arttı.

Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya’ya ihracatın yüzde 57, Irak’a ihracatın yüzde 42,4 artması oldu. Rusya’ya 2015’te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak’a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla Mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü etkili oldu.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin’e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37’lik artış dikkat çekti.

İSTANBUL LİDERLİĞİNİ KORURKEN SAKARYA ARTIŞTA DİKKAT ÇEKTİ

Ocak ayında 79 il ihracat gerçekleştirirken 56 ilimizin ihracatı arttı. En çok ihracat yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep olurken, 455 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yüzde 268 ihracat artışı yakalayan Sakarya ilk 20 il arasında öne çıktı.

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