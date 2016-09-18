İhanetin şifreleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişiden 57’si yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları devam eden şüphelilerin bu hafta içinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. FETÖ’nün ‘sivil imamları’nın darbe hazırlığına mayıs ayında başladıkları ortaya çıktı.

Çoğu devlet kurumlarında görevli olan FETÖ’nün sivil imamlarının, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bulundukları bölgede mayıs ayında, 3’üncü şahıslar üzerinden evler kiraladıkları, darbe toplantılarını bu evlerde yaptıkları belirlendi. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; birbirinden bağımsız olan hücre evlerde, darbeden bir hafta önce başlayarak TSK içerisindeki FETÖ mensuplarıyla toplantılar yapıldığı, darbe girişiminde kimin nerede, hangi görevi alacağının tebliğ edildiği, rehin alınacak kişilerin isimlerinin belirlendiği kaydedildi. İmamların deşifre olmamak için kod isimler kullandığı, gerçek isimlerini FETÖ mensuplarından bile gizledikleri de öğrenildi.

HER ŞEYİ HESAPLAMIŞLAR

FETÖ’nün sivil imamlarının, darbeci askerleri farklı araçlar ve güzergahlar izlenerek evlere getirdikleri, toplantı yapılacak evlere gelmeden tüm cep telefonlarının toplatıldığı da belirlendi. Toplantılarda, darbe gecesi kimin hangi görevde bulunacağı, kimden sorumlu olacağı, talimatların kimden alınacağı yönünde de darbeci askerlerin bilgilendirildiği kaydedildi. Darbe girişiminin başarsız olmasının hemen ardından toplantıların yapıldığı evlerin kapatıldığı, toplantıların yapıldığı günlere ait binalardaki güvenlik kamera kayıtlarının silindiği veya alındığı da öğrenildi.

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