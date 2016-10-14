İğrenç tacize 4 tutuklama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde amcalarının 13 yaşındaki kızına 5 yıldır cinsel tacizde bulunan 4 kuzen tutuklandı.



Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, amcalarının 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kuzen tutuklandı. Küçük kız, kuzenlerinin uzun süredir taciz ettiğini iddia etti.

4 KUZEN, 13 YAŞINDAKİ KUZENLERİNİ 5 YIL TACİZ ETMİŞ

İlçeye bağlı Elek Beldesi’nde oturan A.N.Ç., ailesine kuzenlerinin 5 yıldır kendine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine jandarma, kızın amcalarının oğlu olan kuzenleri E.Ç. (22), Y.Ç. (18), H.Ç. (20) ve A.Ç.’yi (24) gözaltına aldı. 4’ü de farklı kardeşin çocuğu olduğu belirlenen şüpheliler suçlamayı kabul etmedi.

4’Ü DE TUTUKLANDI

Küçük kızın cinsel tacize uğradığı yönünde alınan doktor raporu üzerine 4 kuzen, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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