İğrenç tacize 30 yıl

Zonguldak’ta, birlikte yaşadığı sevgilisinin 17, 19 ve 20 yaşlarındaki üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki S.A., 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 2014 yılında meydana geldi. S.A., iddiaya göre eşiyle boşandıktan sonra 3 kızıyla yaşayan sevgilisi 41 yaşındaki E.T.’nin evine yerleşti. Yaklaşık 5 ay evde kalan S.A., sevgilisinin kızları 17 yaşındaki T.G., 19 yaşındaki A.G. ve 20 yaşındaki M.G.’ye cinsel istismarda bulundu. Kızların annesinin şikayeti üzerine tutuklanan S.A., ‘cinsel istismar’ ve ‘kişi hürriyetini yoksun kılma’ suçlarından 53 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık avukatı, müvekiline E.T. ve 3 kızı tarafından kumpas kurulduğunu, suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanık da, “Bu bir komplodur” dedi.Mahkeme heyeti, sanık S.A.’ya toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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