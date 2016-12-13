Piyano repertuvarının en zor eserlerindeki yetkinliği ve yorumlarındaki senfonik derinlik ile ismini duyuran İdil Biret, Sagalassos Vakfı yararına 17 Nisan’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konsere daha imza atacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin kurucularından biri ve başkanı olduğu Sagalassos Vakfı, Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos antik kentini korumak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sagalassos Vakfı yararına 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de İş Sanat Konser Salonu’nda düzenlenecek konserde, çağımızın en büyük virtüözlerinden ve aynı zamanda Sagalassos Vakfı kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan İdil Biret sahnede olacak.

Piyano repertuvarının en zor eserlerindeki yetkinliği ve yorumlarındaki senfonik derinlik ile çağımızın klasik müzik yorumculuğuna damgasını vuran İdil Biret’in bu konserdeki programında Bach’ın Re minör Kromatik Fantezi ve Füg’ü ile Kempff’in piyanoya uyarladığı Fa Majör Flüt Sonatı, Chopin’in Si minör Sonatı opus 58, Ravel’in Gaspard de la Nuit başlıklı eseri ve Prokofiev’in 2 numaralı Sonat’ı yer alıyor. Ünlü sanatçımız bu konserin hemen ardından aynı repertuvarı Mayıs ayında Chicago’da da seslendirecek.