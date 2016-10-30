İçişleri Bakanlığı yurt dışında teşkilat kurabilecek
30 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bakanlığına “merkez, taşra”nın dışında, yurt dışında da teşkilat kurma yetkisi verildi.

Bakanlığın yurt dışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, 28 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, KPSS şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek. Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bakacak. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci okutulabilecek. Trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para cezası verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 Sayılı  KHK ile İçişleri Bakanlığına “merkez, taşra”nın dışında, yurt dışında da teşkilat  kurma yetkisi verildi. Bakanlığın yurtdışı birimlerinin görev, yetki ve  sorumlulukları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe  girdi.

KHK’nın “Güvenlik ile ilgili düzenlemeler” başlıklı bölümünde 8.  maddede 18 Mart 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’nun bazı maddelerinde yer alan  korucularla ilgili “Geçici köy” ibarelerinin “Güvenlik” şeklinde,  “Gönüllü  korucu” ibaresi “Gönüllü güvenlik korucusu” şeklinde, “Gönüllü korucular” ibaresi  “Gönüllü güvenlik korucuları” şeklinde değiştirildi. Böylece “Geçici köy  korucuları” artık “Güvenlik korucuları” olarak anılacak.

Köy Kanunu’na “Diğer mevzuatta geçen “geçici köy korucusu”  ibarelerinden “Güvenlik korucusu”; “gönüllü köy korucusu” ibarelerinden “Gönüllü  güvenlik korucusu” anlaşılır.” şeklindeki madde eklendi.

KHK’da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da  yapılan düzenleme ile silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarının  veriliş sebeplerinin ortadan kalkması ve ruhsatını yeniletmeyenler için “bir daha  silah ruhsatı verilmez” hükmü kaldırıldı. Böylece gerekli şartları haiz olan  kişilere 3 bin TL idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat  verilebilecek.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na şu bentler eklendi:

“Akademi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere  görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin esaslar  merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.”

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından akademide  yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve branşlara yönelik olarak diğer  yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilebilir,  Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer  yükseköğretim kurumlarında öğrenci okutulabilir. Ayrıca, özel ihtisas gerektiren  alanlar için eğitim süreci içerisinde ilgili yükseköğretim kurumları ile  protokoller yapılarak eğitim alınabilir. Bu öğrenciler, özlük ve sosyal hakları  ile mecburi hizmet süreleri bakımından Akademide öğrenim gören öğrencilerle aynı  hak ve yükümlülüklere sahiptir.”

Araç plakalarıyla ilgili yeni düzenleme

Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü maddesinde araç plakaları ile  ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde  uygun durumda bulundurulması zorunlu oldu. Araç tescil belgesini araçta  bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı  bir yere takan sürücülere 92 TL idari para cezası verilecek. Araç bilgileri  doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

Trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka  takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına  neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para  cezası verilecek. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu  süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 TL idari  para cezası verilecek ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç  trafikten men edilecek.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 TL idari para cezası  verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka  bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL idari para  cezası kesilecek ve araç trafikten men edilecek.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine “Basılı kağıtlar ve  tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara  10 bin TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun  204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.” şeklinde fıkra eklendi.

İçişleri Bakanlığına yurt dışı teşkilat kurma yetkisi

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3.  maddesinde yer alan “merkez ve taşra” ibaresi “merkez, taşra ve yurt dışı”  şeklinde değiştirildi. Böylece İçişleri Bakanlığına yurt dışında teşkilat kurma  yetkisi verildi ve bu maddeye şu cümleler eklendi:

“İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı  kurmaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığının yurt dışı birimlerinin görev, yetki ve  sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Nüfus ve  Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri” hakkındaki 10’uncu maddesine şu  bent eklendi:

“Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer  alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit  etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve  kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları  belirlemek.”

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a şu geçici  madde eklendi:

“Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi  hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu  yetkilidir. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi  işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta  olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur.”

Öte yandan İçişleri Bakanlığının yurt dışı kadrosuna 100 müşavir,  Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına da 2 genel müdür yardımcısı kadrosu  ihdas edildi.

Özel harekat birimlerinde istihdam için KPSS şartı aranmayacak

Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrası şöyle  değiştirildi:

“Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, 28 yaşından gün  almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme  Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis  meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların  eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar  Bakanlık tarafından belirlenir.”

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