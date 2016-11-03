İçişleri Bakanlığı 81 ili uyardı

İçişleri Bakanlığı, mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412, Aracı plakasız olarak kullanan sürücüye bin 698 TL, başka bir araca ait yada sahte bir plaka takan veya kullananlara da 5 bin TL idari para cezası verileceğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, standartlara aykırı plakakullanan, basım veya dağıtımını yapanlara denetimler sıklaştırılırken, cezalar da caydırıcı hale getirildi. Mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 lira ceza verilecek ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak, aksi takdirde araç trafikten men edilecek.

Aracı plakasız olarak kullanan sürücüye bin 698 lira, başka bir araca ait ya da sahte bir plaka takan veya kullananlara da 5 bin lira idari para cezası yazılacak. Ayrıca merdiven altı iş yerlerinde veya internet üzerinden sipariş ile plaka basımı veya dağıtımı yapanlara ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinde araç tescil plakalarının nitelik ve ölçülerinin belirtildiği hatırlatılan açıklamada, son dönemde hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç ve özellikle terör suçu işleyenlerin sahte veya ikiz plaka taktıklarının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, kırmızı ışık, hız ve emniyet şeridi ihlali gibi trafik kurallarına uymayanlar ile otoyollar ve köprülerden kaçak geçiş yapanların elektronik denetim sistemlerinde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakaların ölçü ve ebadını değiştirdikleri, üzerinde silinti ve kazıntı yaptıklarının görüldüğü ifade edilen açıklamada, bu amaçla merdiven altı olarak adlandırılan iş yerlerinde ve internet üzerinden verilen siparişlerle de plaka basımı ve dağıtımı yapıldığının belirlendiği kaydedildi

Açıklamada, bu kapsamda, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ve 21’nci maddeleri ile Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapıldığı ve cezaların caydırıcı hale getirildiği ifade edildi. Yeni düzenlemeyle, standart dışı plaka kullanan araç sürücülerine verilecek cezalar şöyle:

“Mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 Türk Lirası idari para cezası verilecek ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 lira idari para cezası verilecek ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 lira idari para cezası verilecek ve araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 Türk Lirası idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka bir araca ait veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununa göre sahtecilik suçundan işlem yapılacak.

Tescil plakalarını yetkilendirilenler dışında merdiven altı iş yerlerinde veya internet üzerinden sipariş ile plaka basımı veya dağıtımı yapanlara 10 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununa göre sahtecilik suçundan işlem yapılacak.”

İllere denetim talimatı

Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, kamuoyunda “APP” olarak adlandırılan plaka takan, plakalarında kazıntı, silinti veya okunmasını engelleyecek şekilde herhangi bir değişiklik yapan kişilere ve özellikle sahte veya ikiz plaka takanlara yönelik yoğunlaştırılmış trafik denetimleri yapılması konusunda talimat gönderildiği belirtilerek, vatandaşlardan da mağdur olmamaları bakımından araç plakalarını kontrol etmeleri ve araç plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri istendi.

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