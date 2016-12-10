İçişleri Bakanı’ndan patlamaya ilişkin flaş açıklama

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamayla ilgili açıklama yaptı. Soylu şunları söyledi: “Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20’ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis.”

Bursaspor Kulübü’nden de patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Taraftlarımızın çıkışından hemen sonra patlama yaşanmıştır. Tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun. Taraftar gruplarımız ile iletişime geçilmiştir. Taraftarlarımızdan yaralı bulunmamaktadır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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