İçişleri Bakanı Soylu hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

Kayseri’de bu sabah gerçekleşen terör saldırısının ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasında şehit sayısının arttığı bildirildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu belirterek şehit sayısının 14’e yükseldiğini açıklanırken, saldırıyı ‘Çektar’ kod adlı PKK’lı teröristin yaptığı ortaya çıktı.



Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin ana girişinin yakınında, saat 08.45’de içinde çarşı iznine çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 kişinin şehit olduğunu 56 kişinin yaralandığını açıkladı. Soylu, saldırı ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin arandığını, teröristin kimliğinin de belirlendiğini söyledi.

Soylu şunları söyledi:

“Şu anda 7 kişi gözaltında. 5 kişinin de araması devam ediyor. Teröristin kimliği belli. Çalışmalar bitince kamuoyu bilgilendirilecek. Tüm güvenlik güçlerimiz ant içmiş durumda… Gerekli cezayı en kısa zamanda vereceğiz”

SOYLU: TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İçişlari Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Akdağ saat 15.45 sıralarında ikinci bir açıklama yaptı. Soylu şunları söyledi: “Saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi.Olayla ilgili tüm soruşturmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Adli Tıpa intikal eden ve kimliği belli olan sabah 8 şehidimiz var demiştim. Şimdi 12 şehidimiz Adli Tıpa intikal etmiş durumda. Bir şehidimiz de üniversite hastanesinde. Biraz sonra o da Adli Tıpa intikal edecek. 13 şehidimiz var. Bir hastanede bir yaralımız daha oluştu, toplam 56 yaralımız var, 12’si yoğun bakımda, 4’ü ağır.”

TERÖRİST PKK’LI

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristin PKK’lı olduğu, üzerinden sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği belirlendiği bildirildi. Terör örgütü PKK’da ‘Çektar’ ve ‘Botan’ kod adlarını kullanan teröristin tüm bağlantıları tek tek ortaya çıkarılıyor.

ARAÇ PLAKASI SAHTE

Kayseri’de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, hain terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi.

ŞEHİT SAYISI 14’E YÜKSELDİ

Kayseri’de şehit sayısı 14’e çıktı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14’e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti. Prof. Kudret Doğru, “Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz” dedi.

AKDAĞ: 56 YARALIMIZ VAR, 4’ÜNÜN DURUMU CİDDİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise “Yaralılarımızı ziyaret ettik. 56 yaralımız var. 12 kardeşimiz yoğun bakımda. 4’ünün hayati ciddiyetini koruyor. Sağlık çalışanlarımız canla, başla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu millet, bu ruha sahip oldukça Allah’ın izniyle nereden gelirse gelsin milletimizi bu eşkıyalığa karşı birlikte olmaktan, omuz omuza olmaktan alıkoyamayacaklar. Bütün yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. 56 yaralıdan bir kısmı hafif yaralılar. Onlar hastanede istirahat ettiriyorlar” dedi.

ŞEHİT VE YARALILARIN İSİMLERİ

Kayseri’de bu sabah teröristlerin çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 13 asker ile yaralanan 56 kişinin kimlikleri belirlendi. Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden aldığı bilgilere göre şehitlerin ve yaralananların isimleri şöyle:

ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker.

YARALILAR: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavide olanlar Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Caner Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Körpe, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar, Halit Kapullu, Hamit Eroğlu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubilay Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kılıç, Mertcan Uzun, Mesut Yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Nasuh Yıldırım, Recep Güney, Semih Yılmaz, Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş, Yasin Sezeyan, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Semih Yılmaz, Mevlüt Kimsesiz.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kayhan Uluhan, Muhammet Yaşar, Sami Güler, Berat Yılmaz, Ali Kuşçu, Orhan Ölmez, Furkan Özlü ve Adem Kamsız, Memorial Hastanesi’nde tedavi gören Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur.

Tekden Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Gün.

Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Taşdelen.

Dünya Hastanesi’nde tedavi gören Recep Coşkun.

Erciyes Hastanesi’nde tedavi gören Gökhan Çelik.

ENKAZ KALDIRILDI

Patlamanın olduğu bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, saldırıda kullanılan araç ile patlamada zarar gören halk otobüsünün enkazı olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri, bölgeyi temizleyerek patlama dolayısıyla açılan çukuru asfaltladı. Hasar gören otobüs durağının da yenilenmesinin sonrasında, saldırının gerçekleştirildiği Talas Bulvarı’nın ilçe girişi ile üniversitenin ana girişi arasındaki kalan yol da trafiğe açıldı. Yolun trafiğe açılmasının ardından olay yerini ziyaret eden vatandaşlar, buradaki otobüs durağını Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar şehitler ve terörün sona ermesi için de dua etti.

BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör saldırısının yaşandığı Kayseri’ye gitti. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada “Özel halk otobüsüne vurmak suretiyle otobüsü vuran ve bu esnada da araçtaki bombalı düzeneğini patlatan teröristin kimlik çalışmalarına devam edilmektedir. Şu anda hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12’si yoğun bakımda, 6’sının ağır olduğu hastane yetkililerimizce bildirildi. 8 şehidimizin kimliği belirlendi. 15 Temmuz’da Türkiye’yi istila edemeyenler bugün Türkiye’yi terörle yıldırmaya çalışmaktadır. Türkiye’de terör bitecektir ve biz bunda kararlıyız. Bu eylem türü dünyadaki en alçak eylem türüdür. Misliyle mukabele edileceğini ve edildiğini bildirmek istiyorum. Sabırlı olacağız ve bu sabırla birlikte bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği umutsuzluk yaratmaktır buna müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelede karalıyız. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun” dedi.

AKDAĞ: 5 ÖZEL CERRAHİ EKİP ANKARA’DAN GELDİ

Sağlık Bakanı Akdağ da “Hastanelerimizde 55 yaralı var. 38’i Erciyes Hastanesi’nde. Kayseri Eğitim ve Araştırma’da 9 geri kalanlar da diğer hastanelerimizde tedavi görüyor. Bunlardan 6’sının hayati tehlikesi var. Bir ambulans uçak ve helikopterimiz var. 5 özel cerrahi ekibi Ankara’dan uçakla Kayseri’ye getirttik” dedi.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA: CANLI BOMBA

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş’taki programına devam edeceğini açıkladı. Saldırıyı canlı bombanın yaptığını belirten Yıldırım Kahramanmaraş’ta şunları söyledi: “Alçak saldırı sonucu şehit askerlirimiz var, yaralı askerlerimiz var. Bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmalara devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklara vatandışlarımızla paylaşılacak. Programızı neden iptal ediliyor? Teröristlerin amacı bizi moral değerlerimize zarar vermek. Ama anlaşılıyor ki 15 Temmuz’den ders almamışlar.Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık dışıdır. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır. Bu yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş’tan bu alçaklara mesajı vereceğiz.”

KURTULMUŞ: OKLAR PKK’YI İŞARET EDİYOR

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan ve 13 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısına ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Saldırının doğrudan askerlere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, “Son derece hain, son derece kahpece bir saldırı. Saldırı doğrudan doğruya askerlerimize yönelik bir saldırıdır. Bu saldırının bir intikam saldırısı olduğu anlaşılıyor. 9 şehidimiz vardır. Bu rakamın artma ihtimali var. Bunların izne çıkan asker kardeşlerimiz olduğu anlaşılıyor. Ümit ederiz rakam yükselmez” diye konuştu. Kayseri’deki bombalı terör saldırısına ilişkin okların PKK’yı gösterdiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Şu andaki bütün işaretler PKK’yı gösteriyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayız. Oklar şu anda PKK’yı işaret ediyor” dedi. Kayseri’deki saldırıda kullanılan malzemelerin, İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık günü gerçekleştirilen bombalı saldırıda kullanılan malzemeyle benzerlik gösterdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Bu malzemeler AVM’lerde, çarşamba pazarında satılmıyor. Birtakım ülkelerin silahlı kuvvetlerinin envanterlerinde olan bombaların da olduğu anlaşılıyor. İşin arkasında lojistik destek var, istihbari destek var. Bir siyasi planlama var.”

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