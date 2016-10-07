İç savaşı bitiren kalem Nobel getirdi

Nobel Barış Ödülü’ne Farc’la anlaşma imzalayan Kolombiya Devlet Başkanı Santos layık görüldü.



52 YILLIK İÇ SAVAŞI BİTİREN İMZA

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül’de Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 52 yıl süren iç savaşı bitiren anlaşma imzalanmıştı.

MERMİDEN YAPILMA KALEMLE İMZA

Anlaşma, mermi şeklinde bir kalemle imzalanmıştı. Böylece mermilerin kaleme dönüşmesi gerektiği mesajı verilmişti. Cumhurbaşkanı Santos bir mermiden yapılan kalem kullanma kararının, Kolombiya’nın “mermilerin ülkesinden, eğitim ve gelecek ülkesine dönüşümünü” simgelemek için alındığını belirtmişti.

Santos’un bu yaklaşımı kendisine Nobel Barış Ödülü’nü getirmesine sebep oldu.

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