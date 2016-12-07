İbrahim Kalın’dan ’15 Temmuz’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe’de düzenlenen 15 Temmuz sempozyumunda yaptığı konuşmada, “15 Temmuz terörle mücadelede dönüm noktası oldu” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de düzenlenen 15 Temmuz sempozyumunda konuştu.

Kalın’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bu millet, iradesine kasteden odaklara yanı tokadı atacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi PKK gibi terör örgütleriyle mücadelede dönüm noktası oldu. PKK ağır darbe yemiştir ve yemeye devam edecektir.

Terör kartını öne sürenler yine hüsrana uğrayacaklardır. FETÖ, devletin imkanlarını hoyratça kullanmıştır. 15 Temmuz bu gidişe dur demiştir.

Darbecilere karşı göğsünü siper eden milletimiz ekonomimize yönelik saldırılara karşı da göğsünü siper ediyor. Darbe sonrası milyarlarca dolar bozduran halkımız bugün de ekonomisi ve milli değerlerine sahip çıkıyor.

Yıpratma girişimleriyle Türkiye’yi zaafa düşürmeye çalışıyorlar. Erdoğan’ın milletiyle kurduğu derin bağı anlamadılar. 15 Temmuz’un manasına inşa eden milletin cesareti ve kararlılığı bizim en büyük sermayemiz.”

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