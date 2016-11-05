İbadethaneler yaşam alanına dönüşüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından avlu zemini yenilenen, çevre düzenlemesi yapılan Hicret Camii, kafeteryası ve oturma grupları ile yeni bir yaşam alanına dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda halkın önemli buluşma noktaları olan camilerde çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, vatandaşlardan gelen talepleri de imkanlar ölçüsünde yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, en yoğun taleplerden biri olan camilerdeki çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında ecdat yadigarı tarihi camileri restorasyonlarla ilk günkü orijinal haline getiren Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yoğun yapılaşma arasında sıkışmış camileri de çevre düzenlemeleriyle yeni yaşam alanlarına dönüştürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Bursaray Mimar Sinan istasyonu yanındaki Hicret Camii de zeminden bahçe düzenlemesine, şadırvanından kafeteryasına ve oturma guruplarına kadar yenilendi.

Hicret Camii’nde tamamlanan çalışmaların açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, camiye güzel bir meydan kazandırılması yönünde vatandaşlardan yoğun talepler olduğunu hatırlattı. Cami avlusunun yeniden düzenlenmesi taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Altepe, “Mimar Sinan İstasyonu’nun hemen yanındaki camimiz de önemli bir buluşma merkezi. Yaptığımız çalışmalar hem camiye hem de bu bölgeye değer kattı. Hayırlı olsun” dedi.

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