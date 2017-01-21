Huzurevi atölyeleri rengârenk

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde açılan kurslar sayesinde huzurevi sakinleri çeşitli alanlarda atölye çalışmalarına katılarak hem hoşça vakit geçiriyor hem de yaptıklarını satma imkânı buluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde açılan ve huzurevi sakinlerinin katıldığı kurslarda ahşap boyama, rölyef, dikiş ve deri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Sağlık durumu uygun olan yaşlılar, atölyelerde çeşitli ürünler üreterek aynı zamanda sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

Kaplıkaya’daki Huzurevi bahçesindeki Huzur salonunda satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirler de burada yaşayan sakinler için kullanılıyor. Huzurevi sakinlerinin özenle hazırladıkları el emeği ve göz nuru çalışmalarına ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor.

Atölye çalışmalarına katılan Ali Osman Ayaz, “Atölyelerde bir şeyler üretmek benim için bulunmaz bir nimet. Kurslar o kadar iyi oluyor ki, hem vakit değerlendiriyoruz hem de ortam çok güzel. Hocalarımız da gayet iyi öğretiyor. Çok memnunuz. Haftanın her günü burada oyalanıyoruz” diyerek huzurevine gelmeden önce el sanatlarına ilgisi olmadığını fakat buraya geldikten sonra el sanatlarını sevdiğini söyledi. 5 yıldır huzurevinde yaşayan Celil Güner ise “Daha önce yalnızca kendi evimi boyuyordum. Buraya geldikten sonra çeşitli sanat dallarını öğrendim. Kahveye gideceğimize burada bir şeyler üretiyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

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