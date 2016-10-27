‘Huzur’ ödülleri kaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Huzur’ oyununa Uluslararası 5. Geleneksel Tetova Tiyatrosu Festivali’nden iki ödül



Makedonya’nın Tetova şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Geleneksel Tetova Tiyatrosu Festivali sona erdi. Festival Seçici Kurulu, Bayruş Myaku seçimi ile Makedonya, Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve İsviçre ülkeleri festivalde yer aldı.

Türkiye bu önemli festivale Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı romanından Kenan Işık tarafından oyunlaştırılan M. Nurullah Tuncer’in yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Huzur’ oyunuyla katıldı. “Huzur” ile M. Nurullah Tuncer en iyi yönetmen ödülünü kazanırken, yine aynı oyunla Damla Ece Dereli de en iyi kadın oyuncu ödülünü kucakladı.

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