Hüseyin Avni Mutlu’nun oğlu işten çıkarıldı

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışan oğlu Hasan Tahsin Mutlu’nun işine son verildi.

THY’den edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun THY’de uzman olarak görev yapan oğlu Hasan Tahsin Mutlu’nun da işine son verildi. THY Personel Müdürlüğü tarafından Hasan Tahsin Mutlu’ya gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Çalışmalarınızdan verim alınamadığından ve hizmetinizden istifade edilemediğinden iş sözleşmeniz İcra Komitesi’nin 09.09.2016 gün ve 1592 sayılı kararı ile 4857 sayılı iş kanununun 17, 18 ve 19. maddelerine uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmiştir.”

Hüseyin Avni Mutlu 4 yıl görev yaptığı İstanbul Valiliği görevinden 2014 Eylül ayında Merkez Valiliğine atanmış ve 5 Ağustos 2016 günü ise FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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