Hulusi Akar NATO toplantısına katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hırvatistan’daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’ katıldı.

17-18 Eylül 2016 tarihlerinde Split Hırvatistan’daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak katılımcı ülke Genelkurmay Başkanları’na bilgi verdi. Orgeneral Akar, Türkiye’nin harekatı meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiğini ve öncelikle sınır güvenliğinin sağlanmasının ve IŞİD ile mücadelenin hedef alındığını ifade etti.

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