Hükümetten yangın faciasıyla ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Orada bize hem savcımız hem de olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği bilgi yangın merdivenini kilitli değil kilidin hiç olmadığı yönündeydi. En son denetleme Haziran ayında yapılmış” diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yanındaki bakanlarla beraber yangın faciası hakkında açıklama yaptı.

İşte Kaynak’ın açıklamalarından satır başları:

Bu yaşanan hadise hepimiz için çok üzücü ve hepimizi derinden yaralayan bir hadise. Maalesef 11 çocuğumuzu kaybettik.

Olay savcılıklar tarafından takip edilmektedir.

Bu akşam itibariyle otopsi çalışmalarının tamamlanacağını öngörüyoruz. Ateş tabiki düştüğü yeri yakıyor ama bu acı hepimizi derinden etkiledi.

Tekrar başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızdan bir kısmı taburcu olarak ayrılmaya başladılar. Kısa sürede tamamlanmasını şifa bulmalarını temenni ediyoruz.

Veysi Kaynak soruları cevapladı

Yangın merdiveni kapısı kilitli miydi?

Saat 3 buçukta hep beraber oradaydık. Orada bize hem savcımız hem de olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği bilgi yangın merdivenini kilitli değil kilidin hiç olmadığı yönündeydi.

Yangın çıkış kapsının orada tül perde var o bile sağlam duruyor.

Bunlar ilk bilgiler ama tabi savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Bilirkişi incelemesi ile ilgili tahkikat hızlanacaktır.

Yurdun en son denetlenmesi haziran ayında. Bina ruhsatlı bir binadır, MEB’in ayrıca çalışma izni verdiği bir binadır.

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