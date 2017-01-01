Hükümetten ilk açıklama

İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bunların şu anda 20’sinin kimliği belli. 15’i yabancı uyruklu, 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” dedi. Teröristin farklı bir giysiyle içeriden çıkıp kaçtığını açıklayan Soylu, yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Olay yerindeki dehşet manzarasını da anlatan Soylu, “Biz olay yerine gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı tam bir vahşet” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanında, sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamayı burada yaptı. İki bakan daha sonra olay yerine gidip incelemelerde bulundu.

HAYATANI KAYBEDENLERİN 16’SI YABANCI UYRUKLU

Havalimanında konuşan ve olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: ” Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21’inin kimliği belli. Henüz diğer 18’inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16’sı yabancı uyruklu, 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz.Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4’ü ağır olarak bize bildirildi, 1’i çok ağır.

TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILIYOR

Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun.”Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, “Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız.” ifadelerini kullandı. MOBESE’ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı ve nasıl kaçtığı incileniyor.

BAKANLAR OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası iki bakan birlikte açıklama yaptı.

SALDIRI İHBARI VAR MIYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı ihbarı var mıydı? sorusuna şu yanıtı verdi: “Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Terör örgütleri içinde bulunduğumuz durumda gerek yabnacı servislerden gerekse de yeri istihbarat örgütlerimizden bu tür ihbarlar gelmektedir. bunun üzerine özellikle yılbaşı ile ilgili Türkiye’nin her yerinde tedbirler alındı . En yoğun tedbirler de İstanbul’da alındı.Bulunan bölgede de İstanbul Emniyet müdürümüz de olaydan çok kısa bir süre önce oradaydı. Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor .”

KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Bakan Soylu; “Biz olay yerine gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı tam bir vahşet… 39 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. 20 kişinin şu ana kadar kimliği belirlendi. bunun 15’i yabancı uyruklu misafirlerimiz. Emniyetin yaptığı çalışmalar çerçevesinde saldırıyı yapanın 1 kişi olduğu görünüyor. Bir mont ve pantolon var üzerinde silahla içeriye girmiş ve saldırıyı gerçekleştirmiş.İçeriden de farklı bir giysiyle dışarı çıktığı durumu var.”

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: HASTANELERDE 65 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise “Şu anda hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumunun oldukça ağır. Yaralılar içerisinde çok sayıda yabancı uyrulu kişinin olduğu da biliniyor. Yaralıların kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail