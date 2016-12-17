Hükümetten hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kayseri’de gerçekleşen hain patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak “Bombalı araç kullanıldı, İçimizdeki alçaklar komandolarımızı hedef aldı.” dedi.



Kaynak’ın konuşmasından satır başları:

Muhtemelen çarşı iznine çıkan askerlerimizin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç girişimi.

Tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş’taki elim hadiseye benziyor, maalesef yaralılar var ama şehit, ölü var mı bu hususta birazdan Başbakan buraya intikal ettiğinde net bir bilgi alabiliriz.

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