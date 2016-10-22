Hindistan’da Türkiye fırtınası

20 Ekim’de Hindistan’ın Mumbai şehrinde başlayan ‘Mumbai Film Festivali’nde Türkiye fırtınası esiyor.

Hindistan’da televizyonlarda gösterimde olan üç Türk dizisi; “Adını Feriha Koydum”, “Küçük Ağa” ve “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dolayısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Türk oyuncularının gelişi ve “Turkish Focus” kapsamında gösterilecek olan Türk filmleri ülkede büyük bir heyecan yarattı. Cuma günü sinemaseverle buluşan ilk Türk filmi “Annemin Yarası” ise sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 18.si düzenlenen ve Türkiye’nin konuk ülke olarak katıldığı Hindistan’ın en önemli film festivallerinden Mumbai Film Festivali’nde Türkiye fırtınası esiyor.

Hindistan’da gösterimde olan Türk dizileri nedeniyle büyük ilgi duyulan Türk dizi ve sinema sektörü, festivale damgasını vurdu.

Hindistan’da gösterimde olan “Adını Feriha Koydum” dizisinin başrol oyuncusu “Hazal Kaya”; “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin başrol oyuncularından “Kaan Taşaner” ve “Küçük Ağa” dizisinin başrol oyuncusu “Sarp Levendoğlu”nun festivale katılımı Hint basının en önemli gündem konusu oldu.

Hintli sinemaseverler ,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile TESİYAP tarafından organize edilen ve ‘Mumbai Türkiye Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Turkish Focus’ kapsamında Türkiye’den katılacak olan kafilenin gelişini merakla bekliyor.

Cuma günü festivalde gösterilen ilk Türk filmi olan “Annemin Yarası”na yoğun ilgi gösteren sinemaseverler film sonrası yaptıkları yorumlarda, senaryo ve oyunculukların mükemmel olduğunu belirttiler.

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