Hikayesiyle yürek burkuyor

Endonezya’da 28 yaşındaki Keli Keningau, Prayitno yakınlarında ağlayan bir kedi görüp sahiplenmek isteyince ortaya çıkan hikaye okuyanları şaşırttı. İşte o hikaye…



28 yaşındaki Keli Keningau Prayitno yakınlardaki bir mezarlıktan geçerken ağlayan bir kedigörünce sahiplenmeye karar vermiş. Ancak bu kararı pek de bir işe yaramamış. Küçük kedi ertesi gün yine sahibesinin mezarının başına gitmiş. Sevimli kedicik sahibesinin mezarını sadece kendisine mama veren, sahibinin çocuklarının evine gittiğinde terk ediyormuş.

Kendisine su ve mama veren yabancılara yaklaşmayan kedinin tek yaptığının sahibinin mezarı üzerinde yuvarlanmak, orada miyavlamak ve uyumak.

Mirror’a açıklama yapan Keli, “Orada uyuyor ve miyavlıyor. Görmesi çok üzücü ama bu durum hayvanların sahiplerine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor,” dedi.

Hayvan uzmanlarına göre kediler rahat ve umarsız görünse de sahiplerinin ölümü onları derinden etkiliyor. Kedilerde anksiyete, dış dünyaya ilgi kaybı görülebiliyor. Bazı vakalarda anti-anksiyete ilaçlarının kullanılması gerekebiliyor.

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