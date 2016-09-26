HGS’ye FETÖ operasyonu!

FETÖ’ye bağlı şirketlerin ürettiği HGS’nin yazılımları yenileniyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Gebze İzmit Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki yazılımları yenileyen İntetra şirketi, yazılımın tamamını 3 ay içinde yenileyerek PTT’ye teslim edecek. HGS’deki örgüt izi tamamen silinmiş olacak.



Fetullahçı Terör Örgütü’ye (FETÖ) bağlı şirketlerin ürettiği Hızlı Geçiş Sistemi’nin(HGS) yazılımları yenileniyor. HGS’deki FETÖ izleri siliniyor. Türkiye’nin milli projeleri olan Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Gebze İzmit Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda HGS yazılımları yenilendi. Daha önce FETÖ izi bulunan HGS’nin yenilenerek PTT’ye devredildiğini belirten İntetra Genel Müdürü Mehmet Ömerbeyoğlu, “HGS sistemindeki yazılımların tümünü milli yazılım haline getirip 3 ay içinde PTT’ye teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

HGS’nin, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işbirliğiyle Eylül 2012’den bu yana faaliyet gösterdiğini anlatan Ömerbeyoğlu, “2015 yılı Aralık ayından bu yana PTT’nin alt yüklenicisi olarak, sistemin bakım ve onarımını yapıyoruz. Sistemdeki bazı uyumsuzlukları tespit ettikten sonra yazılımları yenilemeye başladık” diye konuştu.

ÜCRET ALMADAN YENİLEDİK

Yazılımların yenilenmesi sürecinde yaşanan sıkıntıları Yeni Şafak’a anlatan Ömerbeyoğlu, “Bağımlı yazılımlar nedeniyle mevcut işlerle ilgili bazı sorunlar olduğunu gözlemledik. HGS etiketleri sadece bir firmadan alınabiliyordu. Daha önemlisi sistemin yeni projelere entegrasyonu konusunda bazı sınırlamalar vardı. İlk olarak PTT-HGS sisteminin yabancı yazılımlara ve firmalara olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Bu kapsamda HGS sistemindeki yazılımları herhangi bir ücret almadan yeniden yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜMÜ 3 AYDA TESLİM

Yeni yazılımlarla HGS’nin millileştiğini söyleyen Ömerbeyoğlu, “Bu sayede yazılım sorunlarını ortadan kaldırıp PTT’nin daha efektif bir sisteme sahip olmasını sağladık. Sonuç olarak, ‘Osmangazi Köprüsü ve Gebze İzmit Otoyolu’ ve ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’ HGS ücret toplama yazılımları tamamlandı. Mevcut HGS sistemindeki yazılımların tümünü milli yazılım haline getirip PTT’ye teslim etmeyi 3 ay gibi oldukça kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi.VERİLER KORUNUYOR

Yaklaşık 15 milyon araç kullanıcısının kimlik bilgilerinin de yer aldığı HGS, “bilgiler FETÖ’de” iddiasıyla infial yaratmıştı. Sürücü bilgilerinin hem PTT hem de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çok hassas bir şekilde korunduğunu anlatan Ömerbeyoğlu, “Bu kapsamda hizmet veren tüm sunucular ve veri merkezlerinin tamamı PTT ve KGM’nin belirlediği güvenli alanlarda tutuluyor. Bu sistemlere hem fiziksel hem mantıksal erişim tamamen PTT ve KGM’nin kontrolünde. Veri güvenliğinin endüstri standartlarında tutulmasını teminen, sistem PTT tarafından Uluslararası bağımsız kuruluşlara denetlettiriliyor” dedi.

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