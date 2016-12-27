Herkez Melike’yi arıyor

Samsun’da sabah ‘İşe gidiyorum’ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Melike Seven’den 8 gündür haber alınamadı. Melike’nin babası, kızının kendisine Oktay isimli biriyle kaçtığını söylediğini anlattı. Arkadaşlarıysa Melike’nin, S.Ç. tarafından ‘anne ve babanı öldürürüz, bizimle geleceksin’ diye tehdit edildiğini söyledi. Şimdi bir kent Melike’yi arıyor…

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan, lise birinci sınıfta kalan ve devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen Melike Seven, 3 hafta önce inşaat malzemeleri sattığı iddiaedilen bir yerde sekreter olarak çalışmaya başladı. 20 Aralık Salı günü sabahı “İşe gidiyorum” diyerek evden çıkan kız çocuğundan haber alınamıyor. Melike Seven, sosyal medya hesabından son olarak “Harap oldu duygularım” yorumuyla bir fotoğraf paylaştı. Polise başvuran ve her yerde kızını arayan baba Ramazan Seven, kızının kaçırıldığını düşünüyor.

‘ANNE VE BABANI ÖLDÜRÜRÜZ’ TEHDİDİ

Kızının S.Ç. isimli bir şahsın yanında 3 hafta önce işe girdiğini belirten Ramazan Seven, “Kızım geçen Salı günü sabah evden çıktı. Perşembe gününe kadar telefonu açıktı. Ama bizi engellemişti. Beni arayarak ‘Oktay’ diye birine kaçtığını söyledi. Ben de ona tehdit edildiğini mi sordum. Doğruları söylemesini istedim. Fakat konuşmadı. Perşembe gününden sonra telefonunu da kapattı. O günden bu yana telefonu da kapalı. Kızımın arkadaşlarıyla konuştum. Kızım, arkadaşlarını arayarak S.Ç. isimli şahsın ‘anne babanı öldürürüz, bizimle geleceksin’ diye tehdit ettiğini söylemiş. Ben kızımın kaçtığını değil kaçırıldığını düşünüyorum. Polise başvurdum. Onlar da kızımı arıyor. Bir haftadır kızımı arıyorum. Evde kızımın odasını, eşyalarını görmemek için eve bile gidemiyorum. Kızımı gören duyan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi.

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