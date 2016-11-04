Herkes minik Resul için tek yürek oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lösemi hastaları için kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

5 yaşındaki Resul Acar için sosyal medyada başlayan çağrı, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile iki günlük kampanyaya dönüştü.

Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına ilgi gösteren gönüllülerden 94 ünite kan toplandı. 18-50 yaş arasındaki 430 kişi ise kök hücre bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da kampanyaya katılarak vatandaşlara teşekkür etti. Sadi Kurtulan, “Ülke genelinde kök hücre transferi bekleyen bütün hastalarımız için bağışlara ihtiyacımız var. Bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmak gibidir. Mustafakemalpaşa’da yaşayan lösemi hastası Resul gibi çocuklarımızın tekrar ayağa kalkması için düzenlenen bu anlamlı kampanyada kan ve kök hücre bağışçısı olan gönüllülere teşekkür ediyorum. Yardımlaşma bilinciyle hareket ederek kök hücre bağışını arttıracağız” dedi.

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