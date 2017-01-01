Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da 39 kişiyi katleden saldırganın saat 01:15’te mekana silahla geldiği ve içeriden 01:22’de çıktığı tespit edildi.

Saldırganın 7 dakika boyunca silahla taramasına ve ardından üstünü değiştirerek çıkmasına hiçbir müdahale yapılmaması polisin olaydaki ihmali tartışmasını başlattı.

Zira polis bölgede günler öncesinden güvenlik önlemleri almıştı. Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan da yaptığı açıklamada bu ayrıntıya şöyle dikkat çekti:

“Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir.”

Reina’nın olduğu bölgenin yakınında Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ve Polis Sosyal Tesisleri yer alıyor. Bunun yanı sıra polis, Reina’nın da yakınında kurduğu güvenlik noktalarıyla Boğaz hattında emniyeti sağlıyor. Buna rağmen 7 dakika süresince katliama müdahale edilmemesi ve saldırganın üstünü değiştirip çıkıp gitmesi herkesin aklına ihmali getirdi.

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