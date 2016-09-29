Her 5 öğrenciye bir FETÖ öğretmeni

17-25 Aralık’tan sonra çok sayıda öğrenci kaybeden terör örgütü, çocuklara attığı kancayı kolay bırakmamış. Öğretmenlere bu konuda talimat verilmiş.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ’nün bir sistemini daha deşifre etti. Gözaltına alınan imamlar, abiler ve ablaların ifadelerinden FETÖ’nün yeni bir oluşum içerisinde olduğu tespit edildi. Akşam’dan Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre; örgüt yöneticileri 17-25 Aralık girişiminin ardından kapatılan okulları ile tabanının yok olmaması için MER (Milli Eğitim Rehberlik) sistemi kurdu.

PSİKOLOJİK BASKI

MER’e göre FETÖ elemanı öğretmenlerin her birinin 5 öğrencinin sorumluluğunu alınması istenmiş. FETÖ öğretmenleri 5’er öğrenci ile irtibatı hiç koparmamış. MER sistemindeki öğretmenler, düzenlenecek spor, piknik ve gezi gibi etkinlikler ile öğrencilerle samimiyet oluşturup okul ve dershanedeki öğrencilerin örgütten ayrılmasının önüne geçmeyi hedeflemişler. Tüm Türkiye’de uygulamaya sokulan sistem ile binlerce öğrenci üzerinde baskı kuruldu. Öğretmenlerin öğrencilere “Büyüklerimizin talimatlarını yerine getirmezseniz Allah cezalandırır” dedikleri kaydedildi.Polis operasyonda 14 öğretmeni gözaltına aldı. Hainler yemekte buluştu Pensilvanya’daki şarlatanın sosyal medyadaki tetikçisi olan ve Fuatavni hesabıyla tanınan Aydoğan Vatandaş’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sabah’ın ulaştığı görüntülerde, New Jersey’deki Türk restoranı Toros’ta oturan Vatandaş’ın yanında, Zaman ve Bugün gazetelerinin eski yazarı Nuh Gönültaş ile bir bölge imamı da yer alıyor.

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