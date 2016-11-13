Her 5 kişiden 1’i diyabet hastası

Türkiye’de her 5 kişiden 1’inin diyabet hastası olduğu söylendi.

Diyabetin en ciddi etkisinin, kalp-damar sistemini, böbrekleri, gözleri ve sinir sistemini etkileyerek sağlığın bozulmasına neden olması olarak açıklayan Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, diyabetin neden olduğu organ hasarları ile ilgili şunları söyledi:

“Diyabet, koroner damar hastalığına bağlı kalp krizi ve beyin damarlarındaki tıkanmaya bağlı inme riskini 2-4 kat oranında artırıyor. Kan şekerleri kontrol edilmeyen ve zamanında yeterli tedavi almayan diyabet hastası kişilerin yüzde 70’i kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabet, dünyadaki en önemli kronik böbrek yetmezliği nedeni olarak biliniyor. Dünyada diyaliz tedavisi gören kişilerin yarısının diyabet nedeniyle böbreklerini kaybettiği biliniyor. Kontrolsüz diyabet, gözdeki küçük damarların yapısını bozarak ciddi görme kaybına neden olabiliyor.

Ayrıca diyabet dünyada körlüğe neden olan ilk üç sağlık sorunu içinde yer alıyor.Kan şekeri yüksekliğinin uzun dönemde vücudumuzdaki tüm organlara giden sinir uçlarının yapısında bozukluklara yol açıyor. Diyabetik kişilerin yarısından çoğunda diyabetik nöropati görülüyor. Özellikle ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrılara neden olan rahatsızlık, kişinin hayat kalitesini ve uyku düzenini önemli ölçüde bozuyor.

Gerek ayağa giden damarların diyabete bağlı daralması gerekse ayağın hissetmesini sağlayan sinirlerin diyabet sonucu hasar görmesi, kişilerin bir kısmında ayakta düzelmeyen yaralar ve ayak ülserleri yapıyor. Bu ülserlere zamanında müdahale edilmez ve kan şekerleri düzenli bir biçimde kontrol edilmez ise, araya mikrobik enfeksiyonların da girmesiyle kişilerin bir kısmı ayak parmağını veya ayağını kaybedebiliyor. Uzun süreli ve kontrolsüz kan şekeri yüksekliğinin dokuların yapı taşı olan proteinlerin moleküler yapısını bozmasıyla organlar zarar görmeye başlıyor.”

Her düşüş organ hasarını yüzde 30 geriletiyor

Bunun yanı sıra, uzman hekimler tarafından uygulanan uygun tedavi yöntemleri ile kan şekerinin kontrol alınması durumunda, organların yeniden kendilerini yapılandırdığını belirten Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, “Hba1c düzeyinin her 1 değerlik düşüşünün diyabete bağlı tüm organ hasarlarını ortalama yüzde 30 azaltıyor. Ayrıca kişilerin hipertansiyon ve kan yağı yüksekliği problemlerinin kan şekeri ile birlikte kontrol altına alınmasının da diyabetik organ hasarlarının önlenmesi için gerekli olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAKİHA

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