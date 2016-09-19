Hemşireye tekme atan saldırgan gözaltına alındı

Şortlu diye hemşire tekmeleyen Abdullah Çakıroğlu, savcı tarafından mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Karar büyük tepki çekince yine gözaltına alındı.



Çekmeköy’de, bayramın birinci günü sabahnöbetten otobüsle evine dönen hemşire A.T.’ye (23) şort giydiği için tekme atan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu önceki akşamÜsküdar’da yakalandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polislerin “Neden tekme attın” sorusuna, “Gelenek, göreneklerime aykırı giyinmişti. Psikolojik tedavi görüyorum. İstemdışı tekme attım” diyen Çakıroğlu, Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. ‘Basit yaralama’dan ifade veren Çakıroğlu’nun savcıya “Giyimini beğenmediğimi döverim. Devlet böyle giyinenlere ceza vermeli” dediği öğrenildi. Saldırgan ifadesinin ardından nöbetçi savcı Mahmut NedimUygur tarafından mahkemeye bile sevk edilmeden öğlen serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Karar duyulunca sosyal medyada infial yaşandı. Bir çok ilde özellikle kadınlar sokağa çıkıp eylem yaptı. Bunun üzerine nöbetçi savcılık bu kez Çakıroğlu için “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarttı. Çakıroğlu akşam evinde tekrar gözaltına alındı.

Saldırganın serbest kaldığını öğrenen A.T., “Ben uygun giyinmeyeni döverim’ diyor ve serbest kalıyor. Bir kez daha kahroldum. Söyleyecek tek bir lafım yok. Yazıklar olsun. Adalet nerede? Ölmem mi gerekiyor” diye tepki gösterdi.

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