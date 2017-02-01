Hedef milli kadın kayakçılar yetiştirmek

Bingöl’de Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kış eğitim kampında 50 kız öğrenciye profesyonel kayak eğitimi veriliyor.

Türkiye’nin kış turizm merkezlerinden biri olan Bingöl’de, Hesarek ve Yolçatı kayak merkezleri, uzun pistleri, telesiyej, teleski ve diğer altyapılarıyla kayak merkezi için önemli tesisler haline dönüştürüldü.

Bu kapsamda kayak sporunun geliştirilmesi için çalışma yürüten İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Yolçatı Kayak Merkezi’nde açılan kış eğitim kampına erkek öğrencilerin yanı sıra 50 kız öğrenciye profesyonel kayak eğitimi verilmesini sağladı.

Kayak pistinde aldıkları teorik bilginin ardından uygulamalı olarak kayak öğrenen kızlar, kısa sürede kaymayı öğrendi.

“Birkaç yıl sonra isimlerini duyacağız ”

Kayak antrenörü Tülin Kavran, kız çocuklarını kayak sporuna kazandırmak ve geleceğin kadın kayakçılarını yetiştirmek için eğitim kampı düzenlediklerini söyledi.

Kampa 21’i yatılı olmak üzere 50 öğrencinin katıldığını aktaran Kavran, yaklaşık 10 gündür süren çalışmalara katılan kızların kayağın ilk basamağı olan kar sapanı yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Kavran, milli yarışmacılar yetiştirmeyi hedeflediklerini işaret ederek, “Kız çocuklarımız da çok yetenekliler ve çabuk kavrıyorlar. Ailelerinin de desteğiyle bu kızlar birkaç yıl sonra Türkiye çapında ismini duyabileceğimiz sporcular olarak yetişecek.” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail