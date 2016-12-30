Hedef: “Kodlanan değil geleceği kodlayan nesil”

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren BTM Exhibit, çocuk ve gençlerin teknolojide kullanıcı olmaktan bir adım öteye geçmesi amacıyla ürettiği “Kodlama Alanı”nı bilim severlerin beğenisine sundu. Dört farklı deney düzeneğinden oluşan “Kodlama Alanı” tamamen yerli imkânlarla üretildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefiyle kente kazandırdığı vizyon projelerinden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) gezici sergi ve yerli deney düzeneği üretiminde Türkiye’ye örnek oldu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren BTM Exhibit, son olarak çocuk ve gençleri teknolojide sadece kullanıcı değil, üretici olmayı özendirmek amacıyla yerli imkânlarla ürettiği “Kodlama Alanı”nı bilim meraklılarının beğenisine sundu. “Geleceği Kodlayan Nesil” hedefi ile üretilen özgün ünite, 4 farklı deney düzeneğinden oluşuyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanıma sunulan “Kodlama Alanı” çocuklara ve gençlere programlama dilini sevdirecek düzenekleri içinde barındıran bir şekilde üretilirken, üretim aşamasında geri dönüşüm malzemelerinden de yararlanıldı. Sistematik düşünme becerisini geliştiren, problem çözebilme yeteneğini artıran, farklı olaylar arasındaki ilişki görebilmeyi sağlayan programlamayı kalıplaşmış detaylardan arındırarak basit ve eğlenceli bir biçimde sunan “Kodlama Alanı” yazılım teknolojisinin gelişimine de ışık tutuyor.

Alanda yer alan birinci düzenekte ilk kodlama dili olarak kabul edilen ve Samuel Morse tarafından 1835 yılında insanoğlunun hizmetine sunulan Mors Alfabesi ile haberleşmenin çalışma sistematiğine ilişkin temel prensipler uygulamalı olarak anlatılıyor. Düzeneği deneyenler Mors Alfabesi’nin temel prensiplerine sadık kalarak, düzenekle sınırlı karşı tarafa anlık mesaj gönderme imkânına sahip.

BTM Exhibit’in prestij projelerinden biri olan “Kodlama Alanına” yerleştirilen düzeneklerde bilgisayar ve bilgisayar programlama dillerindeki sayı sitemlerinin nasıl çalıştığına ilişkin uygulamalara ağırlık verildi. “Dijital Kodlama” düzeneği bilgisayar dilinde dijital rakamların nasıl oluşturulduğunun basit bir uygulama ile anlaşılmasını sağlıyor. Bilim meraklıları bu düzenekle 7 farklı dizgi grubunda mıknatıslanma yardımıyla sayıları kodlarken, çıkan sonuçların sağlamasını da dijital ekran sayesinde yapabiliyorlar. Kodlama alanında bulunan bir diğer düzenek ise “Decimal Binary Kodlayıcı” … Düzenek onlu sayı sistemindeki verileri, bilgisayar dilinde kullanılan ikili sayı sistemine (binary) kodlamanın temel prensiplerini içeriyor. Bilim meraklıları, düzenek yardımıyla elektronik devrelerde ve bilgisayar yazılımlarının neredeyse tamamında kullanılan, tabanında 0 ve 1 rakamları ile ifade edilen ikili sayıları, 8 adet kol yardımı ve sağlama ekranı ile kolayca kodlayabiliyor.

Kendi oyununu kendin yaz

“Kodlama Alanı”nda çocukların olduğu kadar yetişkinlerinde ilgisini çeken bir başka düzenek ise “Scratch Programlama Masası”… 106 santim dokunmatik bir LCD ekrana sahip olan düzenek video oyunlarına ilgi duyanlara oyun programlarının nasıl kodlandığını göstermek için üretildi. Oyunlarda kullanılan basit programlama dilinin uygulamalı olarak anlatıldığı düzeneği deneyenler, kendilerine özel bir video oyunu yaratabiliyor, video oyunun senaryosundan karakterlerin hareket kabiliyetine ilişkin tasarladıkları tüm yönlendirme komutlarının yazılımlarını kolayca kodlayabiliyorlar. Birbirinden farklı dört deney düzeneği ile bilgisayar kodlama alanında önemli bir tecrübe edinme imkânı sunan BTM Exhibit’in “Kodlama Alanı” daha şimdiden her yaş grubundan bilim meraklısının ilgisini çekmeyi başardı.

Bilim meraklılarının beğenisine sunulan Kodlama Alanı’na ilişkin bilgi veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, gelişen teknoloji karşısında çocukların ve gençlerin bilgisayar kullanıcısı olmaktan bir adım öteye geçmesinin şart olduğunu söyledi. Bakan, “İlkokulda tabletlerle eğitim alan veya alacak olan bir nesil yetiştiriyoruz. Yeni nesli teknolojiden uzak tutmak büyük hata olacaktır. Artık gençleri bilgisayar başından kaldırmak yerine, gelişimlerine katkı sağlayacak yazılım bilgilerini sağlamak, eğitici oyunlarla yönlendirmek ve kendi oyunlarını kendilerinin yazabileceği alt yapıları oluşturmak zorundayız. BTM Exhibit tarafından geliştirilerek tasarlanan ve yerli imkânlarla üretilen “Kodlama Alanı” geleceğin yazılımcılarının yetiştirilmesi bakımından oldukça önemli. Bilime meraklı, teknolojiye ilgi duyan herkesi 4 farklı deney düzeneğinden oluşan bu alanı görmeleri ve denemeleri için Bilim ve Teknoloji Merkezimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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