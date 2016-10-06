HDP’li vekil adliyede ifade verid

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, öğretim üyeliği yaptığı Artuklu Üniversitesi’ndeki görevi sırasında hakkında açılan bir dava nedeniyle bugün Mardin Adliyesi’ne giderek ifade verdi.



HDP’li vekil Kadri Yıldırım, öğretim üyeliği yaptığı Artuklu Üniversitesi’ndeki görevi sırasında hakkında açılan dava nedeniyle ifade verdi.

HDP’Lİ VEKİL İFADE VERDİ

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, öğretim üyeliği yaptığı Artuklu Üniversitesi’ndeki görevi sırasında hakkında açılan bir dava nedeniyle bugün Mardin Adliyesi’ne giderek ifade verdi.

BİR İLK YAŞANDI

Yıldırım’ın ifade vermesi ile haklarında açılan davalarda ifade vermeye gitmeyeceklerini söyleyen HDP’de bir ilk yaşanmış oldu.

DAVA AÇILMIŞTI

Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dililer Enstitüsü’nde öğrencilere aldırılan kitapların paralarının zimmete geçirildiği iddiasıyla aralarında o dönem üniversite görevli olan Kadri Yıldırım’ın da bulunduğu öğretim üyeleri ve personel hakkında dava açılmıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından HDP Siirt milletvekili Kadri Yıldırım, davanın bugünkü duruşmasına katılarak ifade verdi.

Davanın sanıkları arasında eski Rektör Prof. Dr. Serdar Bedi Omay’ın yanı sıra çok sayıda eski yönetici bulunurken, ilk kez bir HDP Milletvekili adliyeye giderek ifade vermiş oldu.

HDP daha önce yaptığı açıklamada, haklarında soruşturma ve dava açılan hiç bir vekilin kendi isteği ile ifade vermeye gitmeyeceğini açıklamıştı.

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