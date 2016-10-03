Hayvanat Bahçesi’nden ‘4 Ekim’ sürprizleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü özel bir programla kutlayacak.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Sütlaç Şov gösteri merkezinde çocuklar ile eğlenceli aktiviteler yapılacak. Çocuklar tarafından doğa ve çevre bilinci konulu pankartlar hazırlaması çocukların bazı hayvanlara dokunup, onları besleyebilecekleri etkinlikler keyifli anlara imza atacak. Öte yandan, 4 Ekim Salı günü (YARIN), Hayvanat Bahçesi’ne girişlerin de ücretsiz olduğu belirtildi.

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