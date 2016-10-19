Hayvan severliğin böylesi görülmedi

Tekirdağ’da 80 kediyle birlikte yaşayan Tokgöz, kaldığı evden ayrılmak zorunda kalınca kedileriyle yaşayabileceği kiralık ev aramaya başladı. Kedilerinin barınma, beslenme ve tüm aşı ihtiyaçlarını karşılayan Tokgöz, ‘Onlarla beraber yaşarım, onlarla da beraber ölürüm’ dedi. Tokgöz, hayvan severlerden destek beklediğini söyledi.



Tekirdağ’da sokakta bulduğu kedileri sahiplenen Nurgül Tokgöz’ün, zaman içinde baktığı kedi sayısı 80’e ulaştı. Hayvansever kadın, “evlatlarım” diye sevdiği kedilerin, aşılarından yiyeceklerine kadar her ihtiyacını karşılıyor. Tokgöz, yaptığı açıklamada, zor olmasına rağmen evinde sokaktan topladığı 80 kediye “çocuğu gibi” baktığını, evden ayrılmak zorunda olduğu için kedileriyle beraber kalacağı bir ev aradığını söyledi.

Kedileri sokak hayvanı değil, çocukları gibi gördüğünü ifade eden Tokgöz, “Ben 80 kediyle beraber burada yaşıyorum. Kedileri de çok seviyorum. Benim için şu önemli, canlarımın yeri olsun. Bunlar ufacıkken hepsini büyüttüm. Bunlar sokak hayvanları ama bunlar benim gözümde sokak hayvanı değil, çocuklarım.” dedi.

Destek istiyor

Kedileriyle beraber yaşayıp, kedileriyle beraber sokakta bile kalmaya razı olduğunu anlatan Tokgöz, sözlerini şöyle tamamladı.

“Kendi imkanlarımla onları büyüttüm. Onları çok seviyorum. Hayvanseverlere sesleniyorum. Bana destek olsunlar. En azından, 80 tane canımla beraber beni kabul edecek bir ev veya arsa da olabilir. Onlara güzel bir yer yapabilirim. Ben bunları sokağa atamam onlarla beraber yaşarım, onlarla da beraber ölürüm.”

Kaynak : AA

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