Hayrabolu’da kadınlar kahvehanesi açıldı

Tekirdağ’nın Hayrabolu ilçesinde ilk kez sadece kadınların girip vakitlerini değerlendireceği kahvehane törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Belediye Meclis Üyesi Kazım Atalık, Hayrabolu’da ilk kez açılan kadınlar kahvehanesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kahya Mahallesi’nde “Kadınca Kadınlar Kahvehanesi” adıyla hizmete açılan işletmenin sahibi Serap Buday, Hayrabolu’da kadınlar kahvehanesinin bir ilk olduğunu söyledi.

Kahvehaneyi alışılagelmiş “oyun oynama ve vakit öldürme” yeri olarak kullanmayacaklarını anlatan Buday, burada kadınlar için güzel işler yapacaklarını ve projeler geliştireceklerini kaydetti.

Kendisinin ev hanımı olduğunu, bayanların ilçede neye ihtiyacı olduğunu düşünerek bu işe başladığını ifade eden Buday, ”Burada hanımların 5 dakika dahi olsa ev ortamından, günün stresinden uzaklaşabilmelerini sağlamış olacağız. Kadın çalışanlarımızla tüm müşterilerimize güler yüzlü hizmet edeceğiz. Burada hanımlara özel günler düzenlemeyi planlıyoruz. Yapacağımız etkinlikler tamamen bayanlara yönelik olacak.” dedi.

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