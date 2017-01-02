Hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini çizerek sosyal medyadan paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın hayali gerçek oldu. Gülşah Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Gülşah Yağmur Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı bir resmi hediye etti.

Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Gülşah ile sohbet ederek şakalaştı.

Erdoğan, “Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan Gülşah’a cevap olarak resmi hesabından, “Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir inşallah Külliyede misafir etmek isterim” şeklinde cevap vermiş, ardından da telefonla arayarak konuşmuştu.

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