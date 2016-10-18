Havuzda boğulan Berkay’ın cenazesinde olay çıktı

ADANA’nın Aladağ İlçesi’nde yangın söndürme havuzuna düşüp boğularak can veren 11 yaşındaki Berkay Duysak’ın 8 yıl önce boşanan anne ve babası, mezarlık yeri konusunda anlaşamadı. Yakınlarının da araya girmesiyle Adli Tıp Kurumu önünde iki aile birbirine girdi. Polisin müdahale ettiği aileler kendi aralarında anlaşmazlığı çözemeyince Cumhuriyet Savcısı, çocuğun tarafsız bir mezarlıkta defnedilmesini önerdi. Tarafların kabul etmesi üzerine çocuğun cenazesi Adana Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Babası 35 yaşındaki Yunus Duysak ile Adana’nın İmamoğlu İlçesi’nde yaşayan Berkay Duysak, geçen cumartesi günü annesi 30 yaşındaki Rahime Sarıkaya’nın oturduğu 60 kilometre uzaklıktaki Aladağ İlçesi’nin Dölekli Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre, ormanlık alanda gezen Berkay Duysak, kenarında oturduğu Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme havuzuna düşüp boğuldu. Berkay Duysak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsisi tamamlandıktan sonra Yusuf Duysak, velayeti kendisinde olan oğlunun cenazesini İmamoğlu İlçesi’nde, 8 yıl önce boşandığı Rahime Sarıkaya ise Aladağ’da cenazeyi toprağa vermek istedi.

2 GÜN MORGDA BEKLEDİ

İki tarafın yakınlarının da devreye girmesine rağmen bir anlaşma sağlanamayınca, minik Berkay’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda kaldı. Anne Rahime Sarıkaya ile baba Yunus Duysak kararlarında ısrar edince iki ailenin fertleri arasında dün geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde bu kez kavga çıktı.

Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlenirken Cumhuriyet Savcısı olaya müdahale etti. Oğluna 8 yıldır baktığını söyleyen Yunus Duysak, “Velayeti bende, annesinin yanına hafta sonları gezmeye gidiyor. Çocuğuma 2 gün bile sahip çıkamadılar. Biz aile olarak cenazemizi İmamoğlu’nda toprağa vermek istiyoruz” dedi.

Anne Rahime Sarıkaya ve yakınları ise İmamoğlu’nda kimselerinin olmadığını, Berkay’ın kendi köyleri olan Aladağ İlçesi’ne bağlı Dölekli Mahallesi’nde defnedilmesinde ısrar etti.

SAVCILIK DEVREYE GİRDİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Taraflarla görüşen Cumhuriyet Savcısı, aileye cenazenin tarafsız bir mezarlıkta toprağa verilmesini önerip, “Eğer bunu da kabul etmez ve cenazeyi alamazsanız, yasal sürenin sonunda kimsesizler mezarlığında toprağa verilir” ikazında bulundu.

Adana’nın çıkışında olan ve her iki ilçe güzergahında bulunan Buruk Mezarlığı’na karar veren ailelerin büyükleri cenazeyi teslim aldı. Ancak cenaze aracının morgdan çıkışı sırasında Buruk Mezarlığı’nı duyan taraflar yine birbirine girdi. Anne ve baba da cenaze aracının önüne kapanıp, çıkış yapmasına engellemeye çalıştı.

Polisin müdahalesi sonucu minik Berkay’ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı’nda, iki aile arasındaki gerginliğin gölgesinde toprağa verildi.

Kaynak : DHA

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