Havalar soğuyacak

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, yurt genelinde kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

Türkiye, kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kuzey kesimlerde yağışlar etkili olurken sıcaklıkların hafta orasına kadar 8 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklama,”Doğu Karadeniz’de devam eden yağışların bugünöğleden sonra etkisini artırarak Giresun ve Trabzon’un doğu kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/ m2), Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Yağışlar saat 15.00 ile 23.59 arasında etkili olacak.

Bugün Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun doğusunda, Güneydoğu Anadolu bölgesinin İskenderun Körfezi’ne çevre olan kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Güneydeki yağışlar lodosla beraber kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Sivas, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop, Ordu, Siirt, Şırnak çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimi ile Bitlis’in güney ilçelerinde, akşam saatlerinde Adana’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTAYA SOĞUK HAVAYLA BAŞLAYACAĞIZ

Yeni haftaya kuzeyimizdeki yağışlı ve soğuk havayla başlayacağız. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’da yağışlar etkili olmaya devam edecek.

Özellikle İskenderun Körfezi’nden başlayıp Iğdır’a uzanan bölgede kuvvetli güneyli rüzgarla beraber yağışlar kuvvetli sağanak olarak görülecek. Pazartesi hava biraz daha soğuyor.

Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu, Bolu ve Düzce, İstanbul’u Ankara’ya bağlayan yol boyunda rakımın bin veya 900 metreyi geçtiği yerlerde yağışlar kar şeklinde görülecek.

Yağışlar, Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri), Doğu Karadeniz (Rize, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Trabzon), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van ve Şırnak ), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu (Batman, Siirt, Mardin) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olacak.

Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak, 2 Kasım Çarşamba gününe kadar 3 ile 8 derece düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarında da düşüş biraz daha hissedilecek. İç Anadolu’da sıcaklıklar sıfır dereceye yaklaştı. Ardahan, Kars çevrelerinde eksi dereceler görülüyor.

Hava sıcaklıklarındaki düşmeye bağlı olarak Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EN SOĞUK İKİ GÜN

Yeni haftanın en soğuk iki günü salı ve çarşamba günü. Karadeniz kıyılarındaki yağışlar etkili olmaya devam edecek. Doğu Anadolu’nun tamamında, İskenderun Körfezi’nden Iğdır’a uzanan bölgede kuvvetli etkili yağışlar görülecek.

Yağışlar güney kesimlerde yağmur, kuzeye doğru uzandıkça Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde rakımla ve sıcaklıkla doğru orantılı olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre,

1 Kasım Salı günü, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bu yağışların Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzey ilçeleri), Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey ilçeleri), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şırnak), Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu (Batman, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis) ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu, Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü de ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji, bu hafta ortasına kadar yurtta görülecek kuvvetli yağışların, yüksek kesimlerde kar şeklinde olması, iç kesimlerde de sıcaklıkların gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle don olayları görülebileceğini belirterek, bunun meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İSTANBUL

İstanbul’da önümüzdeki 3 günlük periyotta pazar ve pazartesi çok bulutlu hava hakim. Salı günü İstanbul’da yağış etkili olacak.

İZMİR

İzmir’de sıcaklıklar salı günü 16 dereceye kadar düşecek.

ANKARA

Ankara’da şehir merkezinde yağış beklenmiyor.

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