Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan o iddialara yalanlama

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Orgeneral Ünal, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda geçmişte 50 Alman savaş uçağının toprağa gömülü olduğu iddialarıyla ilgli olarak, “Bunlar asparagas” dedi.



Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan bu sabah özel uçakla memleketi Kayseri’deki Erkilet Askeri Havalimanı’na gelen Orgeneral Ünal’ı, burada Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile yüksek rütbeli subaylar karşıladı.

Orgeneral Ünal, karşılamanın ardından 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nı, ardından Kayseri Valiliğini ve son olarak 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Orgeneral Abidin Ünal, ardından Vali Süleyman Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Kamçı, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin de eşlik ettiği Orgeneral Ünal’ı Kayseri Valiliği girişinde karşıladı. Orgeneral Ünal ziyaretinde ilk olarak, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orgeneral Ünal Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Kamçı’ya Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ambleminin yer aldığı şilt verdi.

GÖMÜLÜ UÇAK İDDİASI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, DHA muhabirinin, valilik çıkışında “Efendim, 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı ön bahçesinde toprağa gömülü uçaklar olduğu iddia ediliyor?” sorusuna, önce ellerini açarak, yanıt yok şeklinde işarette bulundu. Daha sonra da “Bunlar asparagas” yanıtını vererek makam otomobiline bindi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kayseri’de Valilik ziyareti sırasında Vali Süleyman Kamçı tarafından kapıda karşılanan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın bindiği Renault Megane marka otomobile askeri ve sivil korumaların yanı sıra, jammer takılı bir cipin eşlik ettiği görüldü.

İDDİA

Kayseri’de gömülü olduğu öne sürülen Alman yapımı Focke-Wulf FW-190 tipi savaş uçaklarının ABD’nin Marshall Planı dahilinde ortadan kaldırılıp toprağa gömüldüğü iddiası Amerikalı araştırmacı-yazar Stuart Kline tarafından gündeme getirilmişti. Stuart Kline, 50 Focke-Wulf FW-190 tipi uçağın gömülü olduğunu, bununla birlikte 2005 yılında Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığına konuyu taşıdığını, ancak sonuç alamadığını iddia etmişti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail