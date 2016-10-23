Hastane odasında şüpheli ölüm

Bitlis’in Tatvan ilçesinde anestezi teknikeri olarak çalışan bir genç, hastanedeki odasında ölü olarak bulundu.



Alınan bilgilere göre, Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak çalışan 21 yaşındaki Şahin Tuncay, sabah saatlerinde nöbet için çalıştığı Tatvan Devlet Hastanesi’ne gitti. Gün boyu hastanede çalışan Tuncay’dan öğleden sonra bir daha haber alınamadı. Telefonlara da cevap vermemesi üzerine olaydan şüphelenen genç teknikerin mesai arkadaşları akşam saatlerinde son olarak hastanedeki odasına baktı. Odaya giren sağlık çalışanları arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın polise haber verilmesiyle birlikte olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncay’ın cenazesi otopsi için hastane morguna alındı.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tuncay’ın yaklaşık iki yıldır hastanede görev yaptığı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

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