Hastane duvarları kadınların ellerinde güzelleşiyor
Bursa Kadın Ressamlar Derneği üyelerinin yaptığı tablolar, Mudanya Devlet Hastanesi’nin duvarlarını süsleyecek.
Bursa Kadın Ressamlar Dernek Başkanı Tülin Barut ve dernek üyelerinin yaptığı tablolar, Mudanya Devlet Hastanesi’ne bağışlandı. Kadın ressamların 30 resmi hastanenin çeşitli birimlerine asılacak.
Başhekim Cumhur Kara, kendilerine hediye edilen tabloların hastanelerine güzellik katacağını belirterek, “Kadın Ressamlar Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hibe edilen bu nadide eserler hastanemiz duvarlarında en güzel şekilde yerlerini bulacak” dedi.