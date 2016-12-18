Hastane duvarları kadınların ellerinde güzelleşiyor
18 Aralık 2016  //  By:   //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bursa Kadın Ressamlar Derneği üyelerinin yaptığı tablolar, Mudanya Devlet Hastanesi’nin duvarlarını süsleyecek.

Hastane duvarlarını kadın ressamlar süslüyor

Bursa Kadın Ressamlar Dernek Başkanı Tülin Barut ve dernek üyelerinin yaptığı tablolar, Mudanya Devlet Hastanesi’ne bağışlandı. Kadın ressamların 30 resmi hastanenin çeşitli birimlerine asılacak.

Başhekim Cumhur Kara, kendilerine hediye edilen tabloların hastanelerine güzellik katacağını belirterek, “Kadın Ressamlar Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hibe edilen bu nadide eserler hastanemiz duvarlarında en güzel şekilde yerlerini bulacak” dedi.

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