Hastane çalışanları ve hasta yakınlarından kan bağışı desteği

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi çalışanları ve hastanede tedavi görenlerin yakınları Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.



Kızılay’a kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Çekirge Devlet Hastanesi bahçesine kurulan kan bağışı aracı önündeki standa gelerek kanlarını bağışladı. Kan Bağışçısı Sorgulama Formu’nu dolduran bağışçılara, kan vermelerinin ardından meyve suyu ve bisküvi ikram edildi.

Türk Kızılay’ı Bursa Kan Bağış Organizatörü Burak Ümit, “Hastanenin önünde bulunan kan bağış aracına kan bağışında bulunacak vatandaşların 18-60 yaş arasında olma koşulu ile herhangi bir kronik hastalık ve bulaşıcı hastalık taşımaması gerektiği belirtirken bir ünite kanın 3 kişiye faydası olduğunu” söyledi.

Çekirge Devlet Hastane Yöneticisi ise Uz. Dr. Kayhan Sonkur, “Ülkemizdeki hastaların kan ihtiyacını karşılamada tek kurum olan Kızılay ile ortak bir çalışma yürüttük. Amacımız son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik kan bağışına duyarlılığı oluşturmak ve farkındalığı yaratmak” dedi.

Uz.Dr. Sonkur, “Bugün tüm personelimiz ve hastanemizi kullanan hasta yakınlarına yönelik kan bağışını hastanemizde yapıyoruz.Bu farkındalığı yapmak için Bursa Çekirge Devlet Hastanesi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Kan bağışı hayat kurtaran önemli bir projedir. Hastaların ihtiyaçların zamanında karşılamayla ilgili Kızılay’ın yapmış olduğu, özverili çalışmaya halkımızın da destek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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