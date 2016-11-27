Harp Akademileri’nde FETÖ kütüphanesi kurmuşlar

İstanbul’da darbe girişiminin beyni Harp Akademileri Komutanlığı’ndan, pek çok noktaya asker sevk edildi. Akademi’deki 55 şüpheliden de bin 300 FETÖ kitabı çıktı.



İstanbul Başsavcılığı’nın tespitine göre 15 Temmuz darbe girişiminin beyni Harp Akademileri Komutanlığı’ydı. Buradaki 55 şüphelinin adreslerinde bin 300 FETÖ kitabı ele geçirildi.Harp Akademileri Komutanlığı’nda öğrenci olan subayların 15 Temmuz akşamı İstanbul ve Türkiye’nin dört bir bölgesindeki kritik bölgelere dağıtıldıkları ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün tespitlerine göre, Selimiye Kışlası’ndaki 1. Ordu Komutanlığı’na 17, Kuleli Askeri Lisesi’ne 11, Topkule Kışlası’na 15, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 14, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 17, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’na 8, Samandıra Askeri Havalimanı’na da 14 subay gönderildi. İstanbul’da ring halinde bulunan 3 subayın da akademide öğrenci olduğu tespit edildi.

Ayrıca bir süre önce Harp Akademileri Komutanlığı’ndan ayrılarak darbe teşebbüsünde bulunan 19 şüpheli subayın İstanbul’dan Ankara’ya gittikleri ve eylemlere katıldıkları, 2 subayın ise İzmir’e oradan da Muğla’ya geçtikleri anlaşıldı. Marmaris’e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikasta giden ekipten Binbaşı Şükrü Seymen’in kısa süre öncesine kadar Harp Akademileri’nde olduğu, yüzbaşı Bahadır Sagun’un ise Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanlığı 2. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.

SUİKAST TİMİNDEKİ 2 SUBAY

Yine Kara Harp Akademisi’nde öğretmen olan Topçu Kurmay Yüzbaşı Afşin Yapar’ın Denizli’de bulunan askeri birliği Ankara’ya götürmeye çalıştığı ve hazirana kadar Harp Akademileri Komutanlığı’nda görev yaptığı belirlendi. 55 şüphelinin bulunduğu dosyada polisin şüpheli adreslerinde yaptığı aramada 1300 FETÖ kitabı ele geçirmesi dikkat çekti. Aynı zamanda 25 tane 1 dolar ve 47 de silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 39 şüpheli tutuklu.

BYLOCK VE BANK ASYA HESABI

Harp Akademileri Komutanlığı’nda darbe planlaması yapılması ile ilgili soruşturmada, 9 şüphelide FETÖ’nün kriptolu haberleşme aracı ByLock bulunduğu, 8 kişide Bank Asya hesabı çıktığı, 44 şüphelinin eşlerininse KPSS başta olmak üzere FETÖ soruşturmalarında şüpheli olduğu belirlendi. Organize Şube’de işlemleri yapılan 2 yüzbaşıdan biri itirafçı diğeri ise gizli tanık olarak önemli itiraflarda bulundu.

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