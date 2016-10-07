Ülke olarak ya da kişisel hayatımızda yaşadığımız sorunları alt etmek için yapmamız gereken tek bir şey var: ‘An’a odaklanabilmek. Uzm. Psikolog-Aile Danışmanı Dilara Çalışkan konu ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve hangi durumlarda psikolojik destek alınması gerektiğini sıraladı.

Karşılaşılan sorunlara ve yaşanılan felaketlere herkes aynı tepkiyi vermiyor. Psikolog-Aile Danışmanı Dilara Çalışkan, zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, kendinizde ya da etrafınızdaki insanlarda gördüğünüz bazı belirtilerin ancak yardım alarak çözülebildiğini belirtti.

Çalışkan zor zamanları atlatmada yardımcı olabilecek tüyolar verdi ve travma yaratacak durumlarda yapılması gereken en önemli şeyi açıkladı:

“Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Her gün yeni bir olayla başlamak, doğal yoldan ya da insan eliyle meydana gelen felaketlerden hepimizin ruh sağlığı olumsuz olarak etkileniyor. Yaşanan her olay bizlerin biraz daha mutsuz hissetmesine sebep oluyor. Hele ki yaşanan olay bizim yakınımızda ya da yakın çevremizden birinin başına gelmişse travmatik bir durum haline geliyor.

Özellikle de, insan eliyle meydana gelen felaketlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, doğal afetlerden çok daha fazladır. Kontrol edemediğimiz durumlar karşısında bizler daha büyük hayal kırıklığı yaşıyor ve daha yoğun şekilde çaresizlik hissine kapılıyoruz. Kimi insan travmalarla daha kolay baş edebilirken, kimisi bu durumlarla baş etmekte zorlanabiliyor. Bu durum kişisel farklılıklarımızdan ve yaşanılan olayın ne denli yakınımızda olduğu ile ilgilidir.

Etrafınızda aşağıdaki durumları yaşayan birisi veya birileri varsa mutlaka yardım almasını sağlayın.

*Yoğun duygular içerisinde olup, acı, utanç, dehşet, yas, hiddet, şok, panik, kızgınlık, çaresizlik hislerini yaşaması,

*Yoğun bir boşluk hissinin oluşması,

*Yaşanılan olayın acı verici sahnelerini tekrar tekrar anımsanması,

*Çok kolay tetiklenmesi ve sürekli kontrol ihtiyaçlarının oluşması,

*Zaman ve mekân yöneliminde bozulması,

*Dikkat ve hafıza güçlükleri yaşanması,

*Sürekli travmatik olay ile ilgili konuşmak istemesi ya da yalnız kalmayı talep etmesi,

*Terk edilmişlik ya da reddedilmiştik hissi yaşaması,

*Psikosomatik belirtiler ortaya çıkması,

*Uyku ve iştah sorunları,

*Öfke patlamaları,

*İntihar düşünceleri,

*Yaşama dair olumlu beklentilerin kaybolması,

*Kişiselleştirme, kendini suçlama,

*Sosyal hayattaki uyum yeteneğinin yitirmesi,

*Güven duygusunun kaybolması. Gibi durumlar ortaya çıkabilir.

SİHİRLİ KELİMELER: ‘AN’I YAŞAMAK